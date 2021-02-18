【新冠肺炎】王毅回擊英美 籲兩國作表率打擊疫情假消息

據中央社報道，中國國務委員兼外交部長王毅17 日表示，中國開展新冠肺炎病毒疫苗國際合作，從不謀求地緣政治目標、經濟利益，也不附加任何政治條件。他特別提到近日多則針對疫情溯源的評論，反對將「疫情政治化」，要求聯合國安理會成員要作表率。

王毅17日在北京以視訊方式出席聯合國安全理事會2019冠狀病毒疾病（COVID-19，即新冠肺炎）疫苗問題部長級公開會時，作上述表示。

中國外交部官網公布的通稿，王毅在會上表示，中國開展疫苗國際合作，「從不謀求任何地緣政治目標，從不盤算獲取任何經濟利益，也從不附加任何政治條件」。

他說，中國想得最多的，是讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品，真正成為「人民的疫苗」。

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提四大主張 批「疫情政治化」

王毅在會上又提出四點主張，第一點便回應了近日英美兩國針對疫情溯源的言論。他公開呼籲加強國際抗疫合作，指這並非「零和博奕」，各國應以團結取代分裂。

王毅又呼籲各國以科學取代偏見，打擊假訊息和將疫情政治化的企圖。他又要求「聯合國安理會成員尤其要為此作出表率」。這點主張中國駐英使館對傳媒的回應遙相呼應。昨日，駐英使館發言人也呼籲「不應讓政治凌駕科學」 ，反擊英美對世衛新冠病毒溯源專家組在中國考察工作的質疑。

繼美國官方民間發表針對新冠溯源的評論後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）稍早前聲言，大部分證據顯示新冠疫情似乎源自中國湖北武漢。路透社報道，英國外交大臣藍韜文(Dominic Raab)周三亦對英國廣播公司(BBC)表示，在新冠病毒溯源問題上中國必須同世衛組織(WHO)合作，希望看到全面合作。而英美兩國都是安理會的常任理事國。

王毅：反對單邊制裁 反對疫苗「民族主義」

王毅會上又提出另外三點主張，包括反對未經安理會授權的單邊制裁，暫停沒有國際法依據的單邊強制措施。

他又主張各方攜手抵制疫苗「民族主義」，實現疫苗公平分配，及在發展中國家、衝突國家的「可及性」和「可負擔性」。

王毅又呼籲，各國要繼續增加對世界衛生組織（WHO）的政治及資金投入，而「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX） 應體現發展中國家優先的原則，保證衝突地區和受制裁國家的供給。

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責任編輯：黃良潤

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