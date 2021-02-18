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【中國樓市】破淡季宿命 一二綫城市春節保持熱度

經濟脈搏 13:56 2021/02/18

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春節是內地樓市的傳統淡季，今年卻得益於「就地過年」的政策，同時帶動本地遊、本地睇樓團等活動興起，樓市出現反季度的火熱。中原地產的報告指，雖然假期間因為各地網簽系統暫停，數據有所缺失，但大部分項目都開門迎客，春節樓市延續1月的高位運行形勢，預計成交量將刷新春節的歷史紀錄。

「北京的樓盤基本上從初一就開始迎客。今年大家就地過年，再加上去年底和今年1月市場行情不錯，假期有很多人看房。」北京一間大型房產中介的銷售經理透露，「每個樓盤差不多都是這個情況，畢竟是春節假期，沒有那麼忙，但相比往年春節期間，客戶還是多了不少。」二手樓方面，北京南二環的大型中介公司指，他們從初二開始輪流值班，假期睇樓的人比去年多一些，基本上一天有5個客戶到店內問詢，預期節後睇房熱情可能會更高。

中原地產首席分析師張大偉指，以北京為例，全市超過60個項目在春節實行不打烊，二手樓門市也大部分正常睇樓，因為不出京，很多民眾也利用春節假期睇樓、揀樓，大部分售樓處接待客戶數量，與平日周末時接近。不完全統計，年初三以來，全市每日超過100套二手樓成交，體現了市場活躍。

「其他熱點一二線城市成交量類似。」張指，相比過去可能要到3月市場才逐漸回暖，市場成交量有望在本月快速恢復，但在多地圍堵經營貸下，後期樓市熱度或難高增長，節後熱度主要看經營貸的調控力度，整體看，預計市場在一系列調控政策下將保持平穩，繼續高燒的可能性降低。

77城二手樓價每平方米過萬元，廣東佔9個

內媒《第一財經》梳理全國1月二手樓價發現，全國300多個城市，包括直轄市、省會、計劃單列市和地級市中，77個平均單價超過了1萬元人民幣/平方米，東南沿海的江蘇、浙江、福建、廣東最為集中，4省單價過萬的城市達到40個，佔比過半。

廣東21個地市中，共有9個城市平均單價過萬，7個在珠三角地區，深圳高據全國第1、廣州第5，東莞及珠海分別位居第12和13，而佛山、中山和惠州也上榜。但在廣東西北部的12個地市，僅2個平均單價過萬，均為廣東正在著力打造的省域副中心城市，分別是汕頭和湛江。

總體上看，在第一經濟大省廣東，珠三角與西北地區的房價差距很大，這也和區域經濟发展水平相符。數據顯示，2019年廣東21個地市中僅7個的居民，在人均GDP高於全國平均水平，且全部在珠三角地區，另有2/3地市居民的人均GDP低於全國平均水平，主要集中在西北地區。

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責任編輯：陳建錫

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