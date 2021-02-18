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A股牛年首交易日高開低走 創業板收跌超2.7%

經濟脈搏 15:11 2021/02/18

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今日是A股年後首個交易日，三大指數集體高開，隨後創業板指轉跌，深成指漲幅縮窄。截至收市，上證綜指收漲超0.5%，深證成指收跌超1%，創業板指跌超2.7%。兩市成交額達10851億（人民幣，下同）。今日人民幣對美元中間價報6.4536，較前一交易日下跌145個點子。

截至收市，滬指報3675.36點，漲0.55%，成交額為4835億元（上一交易日成交額為3926億元）；深成指報15767.44點，跌1.22%，成交額為6016億元（上一交易日成交額為4827億元）；創指報3320.14點，跌2.74%，成交額為2031億元（上一交易日成交額為1602億元）。

兩市合計成交額達10851億元。

從板塊上看，數字貨幣、註冊制次新股、稀缺資源等板塊漲幅居前，超級品牌、新冠檢測、白酒概念等板塊跌幅居前，茅台失守2500元大關。

興業證券認為，全球經濟基本面從疫情中恢復向上，流動性預期變化是引導行情的主要矛盾。歲末年初是重要的投資時點：基本面持續向上，內外經濟改善，景氣向上補庫存品種有望成為受益方向。待經濟增速拐頭向下，流動性將階段性成為市場焦點，其預期改善有望為投資者提供較好買點，流動性受益的方向值得重點關注。

責任編輯：尹航

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