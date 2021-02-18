  • 21°C
香港時間 : 2021218日 (四) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國拜登駐華大使候選人出爐 伯恩斯曾任駐北約代表

國情動向 15:54 2021/02/18

分享：

美國拜登駐華大使候選人出爐 伯恩斯曾任駐北約代表

美國拜登政府對中國政策逐漸成形，駐華大使人選有了眉目。美國傳媒報道，總統拜登有意起用美國外交系統老臣伯恩斯（Nicholas Burns），出任新一任美國駐華大使。伯恩斯是職業外交官，外事經驗豐富。值得注意的是，伯恩斯曾任美國駐北約代表，北約是美國牽頭圍堵蘇聯與俄羅斯的同盟體系，而拜登對抗中國的大戰略也正是與盟國協調統一口徑。

美國有線新聞網（CNN）引述消息人士報道，伯恩斯是拜登起用擔任駐華大使的頭號人選。相關消息最先由彭博社刊出，而彭博社稱伯恩斯以及前總統奧巴馬幕僚長伊曼紐爾（Rahm Emanuel），都是新任駐華大使熱門人選。

伯恩斯現年65歲，是資深外交官。伯恩斯90年代於克林頓政府下出任國務院發言人，世紀之交擔任美國駐希臘大使，2001年起在小布殊任內出任美國駐北約代表，2005至2008年轉任主管政治事務副國務卿，其後離開華府，加入克林頓時代國防部長科恩（William Cohen）創立的咨詢公司The Cohen Group。

據悉，拜登有意改變特朗普政府習慣空降任命的作風，以真正擁有深厚外交資歷的人士，來擔任駐華大使等外交系統關鍵職務，而伯恩斯正正符合條件。不過消息稱，拜登預料還需時間考慮才有最終決定。

布林肯稱特朗普行錯路 美國恐被中國取代

美印澳日四國開會針對中國 環時批拜登嚴重失策

拜登另一駐華大使熱門人選，前總統奧巴馬幕僚長伊曼紐爾

另一駐華大使熱門人選伊曼紐爾現年61歲，雖然並非職業外交官，但對白宮與國會內部運作十分熟悉。伊曼紐爾曾任克林頓高級顧問，2000年代成為伊利諾爾州聯邦眾議員，並曾任民主黨國會競選委員會（DCCC）與眾議院民主黨團主席，掌管民主黨選舉機器。

伊曼紐爾2009至2010年在奧巴馬之下出任白宮幕僚長，成為美國總統「大內總管」。他2011年成為芝加哥市長，2019年卸任。芝加哥也正是奧巴馬老家與政治發跡地。

拜登也被揭講大話 搞錯晒中國經濟勞動人口

拜登稱中國會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了

美國駐華大使責任重大。中美都視中美關係為世界最重要雙邊關係，惟中美關係同時矛盾重重，又要既競爭且合作，駐華大使並不好當。拜登政府面對的是一個日益自信與強勢的中國，國務卿布林肯（Antony Blinken）早前表示，美國要以強勢的位置（position of strength）來與中國打交道。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，駐華大使人選最緊要與總統有良好關係，同時能夠與總統及總統身邊的人直接溝通，而有渠道與中國國家主席習近平接觸也十分重要。

拜登剛又聘了這些幕僚  中美和諧時代不復返？

拜登180度轉軚：中國會吃掉美國午餐 基建大超前

拜登四大聯盟圍堵難收效 減慢中國登巔峰

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 中美關係 中國 美國 拜登 白宮 美國民主黨 北約

上一篇文章

AG600成鎮守南海神器 中國加快造最強水陸機（組圖）

下一篇文章

拜登稱中國會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播