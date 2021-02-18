▲ 美國拜登駐華大使候選人出爐 伯恩斯曾任駐北約代表

美國拜登政府對中國政策逐漸成形，駐華大使人選有了眉目。美國傳媒報道，總統拜登有意起用美國外交系統老臣伯恩斯（Nicholas Burns），出任新一任美國駐華大使。伯恩斯是職業外交官，外事經驗豐富。值得注意的是，伯恩斯曾任美國駐北約代表，北約是美國牽頭圍堵蘇聯與俄羅斯的同盟體系，而拜登對抗中國的大戰略也正是與盟國協調統一口徑。

美國有線新聞網（CNN）引述消息人士報道，伯恩斯是拜登起用擔任駐華大使的頭號人選。相關消息最先由彭博社刊出，而彭博社稱伯恩斯以及前總統奧巴馬幕僚長伊曼紐爾（Rahm Emanuel），都是新任駐華大使熱門人選。

伯恩斯現年65歲，是資深外交官。伯恩斯90年代於克林頓政府下出任國務院發言人，世紀之交擔任美國駐希臘大使，2001年起在小布殊任內出任美國駐北約代表，2005至2008年轉任主管政治事務副國務卿，其後離開華府，加入克林頓時代國防部長科恩（William Cohen）創立的咨詢公司The Cohen Group。

據悉，拜登有意改變特朗普政府習慣空降任命的作風，以真正擁有深厚外交資歷的人士，來擔任駐華大使等外交系統關鍵職務，而伯恩斯正正符合條件。不過消息稱，拜登預料還需時間考慮才有最終決定。

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▲ 拜登另一駐華大使熱門人選，前總統奧巴馬幕僚長伊曼紐爾

另一駐華大使熱門人選伊曼紐爾現年61歲，雖然並非職業外交官，但對白宮與國會內部運作十分熟悉。伊曼紐爾曾任克林頓高級顧問，2000年代成為伊利諾爾州聯邦眾議員，並曾任民主黨國會競選委員會（DCCC）與眾議院民主黨團主席，掌管民主黨選舉機器。

伊曼紐爾2009至2010年在奧巴馬之下出任白宮幕僚長，成為美國總統「大內總管」。他2011年成為芝加哥市長，2019年卸任。芝加哥也正是奧巴馬老家與政治發跡地。

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美國駐華大使責任重大。中美都視中美關係為世界最重要雙邊關係，惟中美關係同時矛盾重重，又要既競爭且合作，駐華大使並不好當。拜登政府面對的是一個日益自信與強勢的中國，國務卿布林肯（Antony Blinken）早前表示，美國要以強勢的位置（position of strength）來與中國打交道。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為，駐華大使人選最緊要與總統有良好關係，同時能夠與總統及總統身邊的人直接溝通，而有渠道與中國國家主席習近平接觸也十分重要。

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責任編輯：連兆鋒