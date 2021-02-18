內地著名歌手嘆深圳樓貴 「如今我回去也買不起」

▲ 唐磊大嘆深圳樓貴，已經不是努力工作就可以買得起

深圳樓價的漲幅去年位居全國前列，二手樓價漲幅超過14%，排全國第一。深圳籍的著名歌手唐磊，近日也在社交網站上感嘆，現在當地一套物業隨便都要過千萬人民幣，已經不是靠努力工作就可以做到的了，「我真的很後悔當年離開深圳去外面打拼做歌手，如今的我回到深圳，也買不起深圳的房子」。

2003年出道的唐磊曾奪得《2004年度央視十大新人獎》、《我是中國星》歌唱大賽總冠軍，以及首屆鵬城歌飛揚深圳十佳原創歌曲獎，現任濟南大學現代音樂系主任、數字音樂製作中心主任。他早年離開深圳到廣州、北京等地發展，但戶籍一直在深圳，而社保、醫保也向當地繳付。

唐磊表示：「我對深圳很有感情，深圳的環境很好，生活品質很高，我有一個念頭，就是有一天當我不想在外邊奔波時，我想回深圳去。但是現在一看，我沒法在深圳買房子。」他又提到自己並非心懷抱怨，而是對為深圳奉獻了青春的年輕人而發出的感慨。年輕人在深圳工作、生活壓力真的很大。

值得一提的是，按照國際慣例，一般「房價收入比」（每戶住房總價÷每戶家庭年總收入）比在3至6倍為合理區間。然而內地主要城市的收入比普遍偏高，前5名分別是廈門、深圳、北京、上海、天津，其中深圳的收入比是45.7。

國內城市的房價收入比普遍偏高，其中一線城市更是名列前茅。根據NUMBEO的最新數據顯示，20個熱點城市中，房價收入比最高的五個城市分別是廈門、深圳、北京、上海、天津，房價收入比超過35。

深圳半年內9次加碼調控，料今年進入穩定期

深圳新樓、二手樓去年合共成交16.7萬套，住宅成交14.1萬套，成交創近五年新高。但刷快成交量的同時，也迎來政策層面的全方位整治。去年7月，市住建局公布 調整商品房限購年限、發揮稅收調控作用、加強熱點樓盤銷售管理；同月底又推出8條細則，明確嚴控中介機構掛牌價格。

至9月，人行深圳支行、市住建局宣布建立 機制，嚴查買樓資格，杜絕假離婚買樓的漏洞；市司法局則推出房地產市場監管辦法，將商品房預售政策調回疫情前水平，並且首次對現售做出要求另外深圳市主管部門建立存量商品住房買賣的合理價格引導機制，定期發布全市商品房項目合理成交價格。

本月8日， 市住建局連發3條公告，宣布建立二手住房成交參考價格發布機制，首次發布全市3,595個屋苑的二手樓參考價，幾乎在定價上打了7折。 貝殼研究院報告指出， 深圳房地產市場經歷了2019至2020年的上升期，今年預計進入穩定期。調控政策的持續不放鬆，是市場穩定重要基礎。

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責任編輯：陳建錫

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