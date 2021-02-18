AG600成鎮守南海神器 中國加快造最強水陸機（組圖）

▲ AG600成鎮守南海神器 中國加快造最強水陸機

中國自主研製、號稱全球最大型水陸兩棲飛機AG600，多架試驗機正進行研製生產，春節假期也開工，其中首架AG600已完成多次飛行試驗。有軍觀察家指，這款飛機能軍民兩用，其中如應用於解放軍部隊，有助支援補給南海駐軍、提升鎮守南海島礁的力量。

央視新聞引述航空工業西飛型架夾具廠數字化型架單元長石天明說，春節假期間，他和他的團隊組織AG600項目127項數字化工裝的安裝與調試，確保節後順利交付。

春節仍開工 加速造AG600樣辦機

報道指出，在這個春節假期裏，負責AG600飛機航電、控制系統調試、飛機關鍵零部件生產、以及大部件裝配的研製人員們，分別在上海、西安、石家莊、漢中等多地同時進行生產攻堅。

中航通用飛機公司旗下華南飛機工業有限公司副總經理王彬說，目前AG600飛機已經進入到全面試制和全面試驗的階段。2021年的目標是完成AG600投水功能的實驗驗證，以及鐵鳥試驗台聯調和03架機總裝，「這個任務是非常艱巨的」。

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官方曾形容，AG600是中國爲滿足森林滅火和水上救援的需要，首次研制的大型特種用途民用飛機，被視爲中國應急救援體系建設急需的重大航空裝備。

AG600是目前世上最大的兩棲飛機，大小約如波音737客機，長37米，翼展38.8米。它採用懸臂上單翼，前三點可收放式起落架，以及單船身水陸兩棲飛機佈局形式，選裝4台國產渦槳發動機。

AG600最大起飛重量53.5噸，最大巡航時速可達500公里，最大航時為12小時，而最大航程可達4,500公里，具有載重量大，航程遠與續航時間長的特點。就最大起飛重量而言，它超越了日本的新明US-2水上飛機，以及俄羅斯的別里耶夫（Beriev）Be-200。

而在執行水上救援任務時，它最多可載運50人，而在進行消防任務時，則可在20秒內汲取12噸水。

官方多形容為民用 但實際被指可軍用

值得一提的是，2018年10月20日，AG600在湖北荊門漳河機場水上試飛後，獲得中央領導人習近平和中國國務院總理李克強的祝賀。

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值得注意是，儘管官方形容AG600是民用飛機，但新浪軍事曾分析指，這款須跑道、能在海面滑翔升降的飛機，可應用於解放軍南海補給工作，例如自三基地起飛、能於兩小市內抵達1036公里外的永暑礁。

若以054A驅逐艦，28節最高速度來計算，054A驅逐艦若要去到永暑礁，需要狂奔20個小時左右。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「亞洲海事透明度行動計劃」（Asia Maritime Transparency Initiative）曾公佈衛星圖像顯示，中國至少在南海修建了4條適合軍機起降的飛機跑道。其中包括西沙群島的永興島，以及南沙群島的永暑礁，美濟礁與渚碧礁。

有助南海補給 支援解放軍鎮守南海

軍事評論家宋忠平曾說，AG600能連結南海無數島嶼，在執法、緊急救援，甚至偵察上扮演要角，提升廣大領海的控管能力。

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AG600是目前世上最大的兩棲飛機，大小約如波音737客機，長37米，翼展38.8米。它採用懸臂上單翼，前三點可收放式起落架，以及單船身水陸兩棲飛機佈局形式，選裝4台陸製渦槳發動機。

「鯤龍」的最大起飛重量53.5噸，最大巡航時速可達500公里，最大航時為12小時，而最大航程可達4,500公里，具有載重量大，航程遠與續航時間長的特點。就最大起飛重量而言，它超越了日本的新明US-2水上飛機，以及俄羅斯的別里耶夫（Beriev）Be-200。

▲ 解放軍南海守軍。

責任編輯：鄧國強

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