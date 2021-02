拜登也被揭講大話 搞錯晒中國經濟勞動人口

▲ 美國拜登也被揭講大話 搞錯晒中國經濟勞動人口

美國前總統特朗普說話信口雌黃,被傳媒fact-check(事實核查)得沒完沒了,新總統拜登也不遑多讓?拜登日前出席美國有線新聞網(CNN)主辦與民眾現場對話活動,談及多個議題。CNN事後fact-check,發現拜登所講至少也有4項謬誤,而且全部都涉及統計數據。其中,拜登聲言中國經濟面臨大困難,「退休人口比勞動人口還多」,完全與事實不符。

拜登周二(16日)在CNN Town Hall節目上,談及自己當年身為美國副總統時,曾與中國國家主席習近平會面交流,返回美國後對中國人口結構挑戰有所思考。拜登稱:

「我回來後表示,他們會終止他們的一個中國......是一孩政策,因為他們是如此排外,根本不讓其他人(移民)進去,而且退休人口還要多於勞動人口。他們又怎麼能夠持續經濟增長?」

(And I came back and said they're going to end their One China -- their one child policy, because they're so xenophobic they won't let anybody else in, and more people are retired than working. How can they sustain economic growth when more people are retired?)

拜登這裏除了一度口誤將「一孩政策」講成「一個中國」,CNN指出,他稱中國「退休人口比勞動人口還多」根本不符事實。

CNN引述中國官方數字表示,截至2019年底,中國就業人口大約有7.75億,而60歲以上人口只有2.54億。

布魯金斯學會中國人口專家David Dollar亦表示,儘管中國勞動人口規模已過了峰值,退休人口正迅速增加,兩者比例有所收窄,但仍然大於1,意味勞動人口多於退休人口。

CNN稱,拜登認為中國人口老齡化構成挑戰沒錯,但他卻搞砸了細節。「就算你習慣地為中國官方數據加入一些疑點,中國距離退休人口超過就業人口仍有數十年。」

彼得森國際經濟研究所高級研究員Nicholas Lardy相信,這是拜登又一次口誤,他的意思可能是中國適齡勞動人口正在減少,這個趨勢會持續很多年。

除了搞錯中國勞動人口,CNN還發現,拜登談及美國最低工資時搞錯美國通脹水平,「多數非法移民都非拉丁裔」一說也錯誤。另外拜登說自己上任時,美國疫苗接種計劃正以「1天1,000萬劑」速度推進,實際上卻是1周1,000萬劑。

責任編輯:連兆鋒