▲ 【科興疫苗】周五抵港科興疫苗 巴西說能抗兩變種病毒

新冠病毒國產科興疫苗抵港有期，預計周五中午運到香港，5類港人可獲優先接種。在此之際，路透社報道，巴西一項研究表示，由中國北京科興生物製品有限公司（Sinovac Biotech）研發的新冠疫苗，對於抵抗兩種變異新冠病毒有效。

巴西聖保羅州的布坦坦研究所（Butantan Institute）負責人科瓦斯（Dimas Covas）指出，在經過測試後，發現中國科興新冠疫苗（CoronaVac，克爾來福）對於抵抗來自英國、南非的變種新冠病毒有效。

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報道稱，布坦坦研究所同時在測試科興疫苗，對於抵抗在巴西瑪瑙斯出現的變種新冠病毒是否有效。對此，科瓦斯表示，「我們將很快獲得結果，我們非常肯定它將成功。」但他並未詳細說明有效性的確切數字。

英國與南非出現變種病毒

科瓦斯透露，布坦坦研究所於周三（17日疫）開始實施大規模疫苗接種計劃，該接種工作針對整個成年人群體，並測試其是否降低了感染率。科瓦斯預計，由於使用滅活技術，「克爾來福」疫苗將比其他疫苗具有優勢

聖保羅的布坦坦研究所（Butantan Institute）早前公布，科興生物開發的新冠病毒疫苗，整體有效率為50.4%。這一數字符合全球監管機構要求的門檻。但研究人員強調，這款疫苗在預防需要治療的輕症病例方面，有效率仍是78%，在中度至重度病例方面的有效率為100%。

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港府周四公布，首批100萬劑科興疫苗周五（19日）下午抵港，而100萬劑BioNtech復必泰疫苗預料會於本月底前運到。政府定下5個組別人士可以優先接種，包括醫療機構人員；60歲以上人士；安老及殘疾院舍人員；必要公共服務的人員，包括紀律部隊和郵政人員等；以及跨境運輸人員，包括司機及機組人員。其中70歲或以上長者，最多兩名陪同人士也可獲優先接種。

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責任編輯：鄧國強

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