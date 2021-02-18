解放軍密製「鐵甲奇俠」？一種神秘裝備曝光（組圖，有片）

▲ 解放軍密製「鐵甲奇俠」？一種神秘裝備曝光

超級戰士或許已不是電影情節，解放軍日前公布一組照片，新研發的「動力外骨骼服」正式曝光。據了解，這套裝備有點像《鐡甲奇俠（Iron Man）》中的機器人，裝置在背後可以幫助士兵搬運重物，重達150斤的彈藥箱也能輕鬆搬運。

根據央事軍事及網易等報道，該裝備「動力單兵外骨骼」由傲鯊智能研發成功，比之前無動力外骨骼，性能更強。據了解，穿戴移動設備配有電動機，氣動裝置，槓桿，液壓裝置或多種技術組合，可增強肢體運動的強度和耐力。專家分析，「這種外骨骼服搬運貨物、哨兵巡邏等任務中特別有效。」尤其是海拔高地方，外骨骼套裝可以幫助穿戴者節省能量並保護關節。

外骨骼提升士兵能量 搬重物話咁易

該報道表示，解放軍駐紮在海拔5000米以上的邊防部隊，已使用外骨骼服，可以很輕鬆地攜帶比較重的物資，同時避免腰部或腿部受到傷害，將給邊境地區的部隊戰鬥力保持相當的優勢。

▲ 解放軍最新型號外骨骼服。

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央視也曾經報道，解放軍物資運送任務中，數名士兵攜帶食物和水，每個人的背包攜帶物資約20公斤。穿上骨骼服一點都不感覺累，因為重力已經轉移到了骨框架上，所以腿上沒有感覺受力情況。

以外骨骼裝備提升軍人戰鬥力，已成一場多國競賽，俄羅斯和美國也在研發這裝備。外骨骼將用於作戰後勤。除了中國研發骨骼裝備，俄羅斯也發佈用於攻擊行動的新型戰鬥外骨骼鏡頭，有錄像顯示有K-2型外骨骼士兵在敘利亞進行掃雷行動。

中國最新一款動力服 配備電動機

去年，美國薩爾科機器人公司與美國海軍陸戰隊後勤創新辦公室完成簽約，將會購買1台守護者XO做為測試。

預計今年將收到裝備，適合提供給搬運重型設備的後勤部隊、火砲的裝填人員，一人可搬運90公斤的物體。美國專家塞繆爾·本特稱，「為了提高戰鬥力和後勤效率，今天的軍隊正在不斷採用新的技術，而這些可穿戴骨骼服，將讓人瞬間變成超級戰士」。

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責任編輯：鄧國強

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