人行官媒：勿過度關注央行操作 否則誤解貨幣政策

受人行收水影響，市場擔心貨幣政策收緊，A股在春節後的首個交易日高開低走，創業板指跌超2.7%。中國人民銀行旗下官媒發表評論文章稱，當前已不應過度關注央行操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解，重點關注的應當是人行公開市場操作利率、 MLF利率等政策利率指標，以及市場基準利率在一段時間內的運行情況。

指人行操作更加精準 按需提供流動性

人行旗下金融時報發表文章稱，今年臨近春節時，所有央行跨節資金都是通過7天和14天期公開市場逆回購操作提供的，這在多年來比較少見，也使得部分市場主體對節前貨幣政策操作的預期「落空」。

金融時報解釋稱，今年春節前的人行操作與往年差異巨大，主要原因有三：一是受疫情影響，今年春節前原地過年的人比較多，居民提現需求較往年明顯減少。二是人行通過加強市場溝通穩定預期，引導市場關注利率而不是人行操作數量，減少了預防性資金需求。三是人行操作更加精準，按需提供流動性，同時縮短操作期限，有利於節後及時收回資金。

文章稱，中國人行今年通過精準操作，以比較小的操作量實現了維護春節前後貨幣市場利率穩定的操作目標。這也體現了人行在公開市場操作中更加註重利率目標，主要盯住DR007等貨幣市場短期基準利率開展操作，而具體的操作數量和期限品種則會根據現金、財政收支、市場需求等情況靈活調整。

人行周四公告，春節後現金逐步回籠，今日開展2,000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作（含對今日MLF到期的續做）和200億元逆回購操作，維護銀行體系流動性合理充裕。該MLF操作規模僅完全對沖本月MLF到期量；考慮逆回購和MLF操作在內，今日全口徑淨回籠2,600億元。

對於1月下旬以來市場產生的政策可能轉向的疑慮，人在四季度貨幣政策執行報告中已明確指出：判斷短期利率走勢首先要看政策利率是否發生變化，主要是人行公開市場七天期逆回購操作利率是否變化，而不應過度關注公開市場操作數量。

責任編輯：蒯宇澄

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