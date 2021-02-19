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【中印衝突死亡人數】官方首披露 解放軍4官兵犧牲

國情動向 10:12 2021/02/19

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【中印衝突死亡人數】官方首披露 解放軍4官兵犧牲

中國印度2020年6月邊境流血衝突，印度軍隊承受20死76傷，中國解放軍亦有傷亡，而具體死亡人數事隔超過半年後終於曝光。中國官方公佈，中國軍隊在中印衝突中有4名官兵犧牲，他們機械化步兵營營長陳紅軍、戰士陳祥榕、肖思遠、王焯冉。4名解放軍犧牲官兵均獲追授榮譽，其中營長陳紅軍獲追授「衛國戍邊英雄」榮譽稱號。

《解放軍報》周五（19日）頭版刊登《英雄屹立喀喇崑崙》長篇文章，記述了2020年6月15日，中印軍隊在中國新疆阿克賽欽地區，與印度印控克什米爾地區之間，加勒萬河河谷地區爆發流血衝突的經過。這是中印自1975年以來首次有人死亡邊境衝突，雙方雖然按協議未有在邊境使用火器，但發生激烈肉搏，戰況慘烈。

    點擊圖片放大

印軍新購6000以色列輕機槍 環時籲解放軍警惕

文章披露，那一戰中，解放軍某邊防團團長祁發寶成為印軍重點攻擊目標，頭部遭到重創，左前額骨破裂，有一道十幾厘米長的口子，幸獲其他官兵支援救出。

機步營營長陳紅軍、 戰士陳祥榕、肖思遠正是有份救出祁發寶的官兵。《解放軍報》稱，陳紅軍帶人立即突入重圍營救團長，陳祥榕作為盾牌手戰鬥在最前面，攝像取證的肖思遠也衝到前沿投入戰鬥。三人毫不畏懼、英勇戰鬥，直至壯烈犧牲。另一名烈士王焯冉則在渡河前出支援途中，為救助戰友犧牲。

中央軍委決定，授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

解放軍最強坦克部署中印邊境 央視「意外」曝光

《解放軍報》指出，面對外方的非法侵權挑釁行徑，中國邊防官兵保持克制忍讓，盡最大誠意維護兩國關係大局和邊境地區和平安寧。在忍無可忍的情況下，邊防官兵對暴力行徑予以堅決回擊，取得重大勝利，有效捍衛了國家主權和領土完整。

文章形容，官兵們敢於鬥爭、敢於勝利，展現出誓死捍衛祖國領土的赤膽忠誠和一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神，湧現出某邊防團團長祁發寶、某機步營營長陳紅軍和戰士陳祥榕、肖思遠、王焯冉等先進典型，彰顯了新時代衛國戍邊英雄官兵的昂揚風貌。

中印關係緩和 印度將復批中國投資

解放軍興建新直升機場 瞄準印軍戰略要地（組圖）

中印再傳邊境衝突各有傷兵 胡錫進這樣說

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責任編輯：連兆鋒

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