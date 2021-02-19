美財長耶倫：暫保留對華關稅 中方指貿易戰沒贏家促糾正錯誤（第二版）

美國拜登政府，暫時保留上屆特朗普政府對華關稅政策。美國財長耶倫（Janet Yellen）周四（18日）表示，目前繼續保留特朗普政府對中國商品徵收的關稅，但重申會全面評估，並預期中國將遵守在貿易方面的承諾。

（新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人華春瑩周五（19日）表示， 中美經貿關係本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家，又引述美國商會報告印證，同中國脫鉤就是同機遇、未來和世界脫鉤。她希望 美方傾聽工商企業界和國內外有識之士的呼聲，糾正有關的錯誤做法，同中方一道加強對話溝通，在相互尊重、平等互利的基礎上，擴大經貿合作，妥處經貿分歧，推動中美經貿關係健康穩定發展。

耶倫接受CNBC採訪，被問到關稅措施是否有效時，她被指「有些猶豫」，表示「我們將進行評估」。

根據中美第一階段貿易協議，中國承諾在兩年內增購2,000億美元的美國商品和服務，但去年中國對美國商品的購買規模不及協議中的承諾。

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耶倫又稱，政府正在評估應該如何對待中國，「但在一系列問題上我們看到存在不公平的做法」。她提到中國在貿易、強制技術轉讓和補貼高科技產業方面的行為，希望確保真正解決並要求中國履行國際義務。

她表示，中美還需要在一些領域進行合作，例如抗疫和應對氣候變化。

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責任編輯：林佩怡

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