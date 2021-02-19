【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？

早前外媒盛傳中國或限制稀土出口以制約美國，引起外界關注中美稀土戰。據報美國總統拜登（Joe Biden）即將採取行動，指示政府審查相關供應鏈。

美媒CNBC周四（18日）報道，拜登將指示政府對包括半導體、高容量電池、醫療用品和稀土金屬在內的美國關鍵供應鏈進行審查。

美國行錯一步 註定打輸中美稀土戰？

報道援引看到的一份行政命令草案補充，稱白宮計劃評估國內製造業缺口，以及由「目前是或可能成為不友好或不穩定國家」主導的供應鏈。

路透引述一名白宮發言人稱，CNBC報道中的信息並沒有反映目前的討論情況。發言人指，審查的目的是確保這些國家無法「將美國供應鏈當作武器對抗美國」。

據CNBC的報道，盡管該命令沒有提到中國，但該指令很可能在很大程度上是政府為了確定美國經濟和軍事對中國出口的依賴程度。報道又指，行政令的文本正在定稿，最終的措辭可能與目前的草案有所不同。

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由於早前盛傳中國或限制稀土出口，或因而引起外界關注中國或以稀土出口來制衡美國。早前外媒引述消息人士的話透露，中國政府官員曾詢問業界，如果在雙邊爆發爭執期間中國限制稀土出口，會對美國和歐洲企業造成多大影響， 美國在生產F-35戰鬥機上是會不會因此遇到麻煩。

稀土應用廣泛，從智能手機到噴射戰鬥機都需要稀土。據報美國進口的稀土80%來自中國，若中國限制出口將影響美國相關供應鏈。

報道指，中國上月公布「稀土管理條例」。中國工信部透過官網表示，稀土是重要的戰略資源，加快制定法例有利於「維護中國國家利益」。

責任編輯：黃良潤

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