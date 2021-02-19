▲ 中印衝突解放軍證實4死 3人為營救頭部重創團長犧牲

2020年中印衝突，中國官方正式公佈，4名解放軍官兵在流血衝突中死亡。《解放軍報》報道，解放軍某邊防團團長祁發寶在中印衝突中，成為印軍重點攻擊目標，頭部重創，額骨破裂。3名死亡官兵正是在營救祁發寶過程中犧牲。另一名陣亡戰士也是在渡河支援戰友期間，受困激流犧牲。

《解放軍報》周五（19日）刊文，交代了2020年6月15日，中印兩軍在加勒萬河河谷地區流血衝突的詳細經過。報道稱，印度軍隊自去年4月，已在當地抵邊越線修建道路、橋樑等設施，蓄意挑起事端，嚴重違反兩國協定協議，甚至暴力攻擊前往交涉的中國官兵。兩軍在5月間也曾爆發衝突，解放軍部隊面對人數遠多的印軍，頂著石頭攻擊，將他們趕了出去。

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至6月15日，印軍違背雙方方達成的共識，越線搭設帳篷。按照處理邊境事件的慣例和雙方之前達成的約定，解放軍某邊防團團長祁發寶本著談判解決問題的誠意，僅帶幾名官兵，趟過齊腰深的河水前出交涉。

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《解放軍報》指出，交涉過程中，對方無視中方誠意，早有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑藉人多勢眾迫使中方退讓。參謀陳鴻宇回憶說，他們的人陸續從山崖後冒出來，黑壓壓擠滿了河灘。

祁發寶張開雙臂擋在印軍面前，大聲呵斥：「你們破壞共識，要承擔一切後果！」他同時組織官兵佔據有利地形。解放軍官兵然後組成戰鬥隊形，與數倍於己的印軍對峙。對方用鋼管、棍棒、石塊發起攻擊。祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創。

解放軍某機械化步兵營營長陳紅軍見此情景，帶人立即突入重圍，衝進「石頭雨」、「棍棒陣」營救團長祁發寶。戰士陳祥榕作為盾牌手戰斗在最前面，攝像取證的肖思遠也衝到前沿投入戰鬥。

陳祥榕迎著對手衝去，用身體和被砸壞的盾牌護住營長連長。肖思遠發現還有戰友被圍攻，再次衝向前去，拼死營救戰友，用身體為戰友遮擋石塊、棍棒的攻擊。陳紅軍、陳祥榕、肖思遠3人毫不畏懼、英勇戰鬥，直至壯烈犧牲。

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軍醫韓子偉記得，祁發寶被救出後，左前額骨破裂，有一道十幾厘米長的口子。「包紮傷口時，他一把扯掉頭上的繃帶，還想起身往前衝，那是他最後一絲力氣，隨後又暈倒了。」

報道指，增援隊伍及時趕到下，一舉將來犯者擊潰驅離，印軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價。

戰鬥結束清理戰場時，戰士王鈺發現陳紅軍等人犧牲現場。他看到，一名戰士緊緊趴在陳紅軍身上，保持著護住營長的姿勢。

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第4名犧牲解放軍是戰士王焯冉。衝突期間，王焯冉和戰友馬命等人，連夜渡河增援一線。他們第4次趟河時有人被激流沖散，王焯冉和馬命拼盡全力將3名戰友推上岸，自己卻被凍得幾乎失去了知覺。

報道稱，王焯冉一隻腳被卡在了水下巨石縫中。危急時刻，他將馬命猛力推向岸邊，並說：「你先上，如果我死了，照顧好我老娘！」馬命獲救了，王焯冉則永遠倒在了刺骨的激流中。

事後，中央軍委決定，授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

2020年中印衝突是兩國45年來第一次有人死亡邊境衝突，印度官方公佈，印軍承受20死76傷。

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責任編輯：連兆鋒