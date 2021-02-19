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聯盟制華？美日澳印四方安全對話 反對中國改變現狀

國情動向 11:46 2021/02/19

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美國拜登政府，上台後首次與日本、澳洲、印度舉行四方安全對話。據日本共同社報道，四國就強烈反對中國試圖單方面改變現狀達成共識。但美國國務院新聞稿未有直接提到中國。

美、法、德、英外長同日通話，同意應對中國帶來的全球挑戰。值得注意，拜登周五（19日）將參與七國集團（G7）領導人會議，將聚焦應對新冠疫情和中國帶來的挑戰。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間周四（18日）與日本外長茂木敏充、澳洲外長佩恩（Marise Payne）、印度外長（Subrahmanyam Jaishankar）舉行電話會議，持續約1個半小時。

美國務院聲明 未提中國

共同社報道，四方強烈反對中國試圖以武力改變印太地區現狀，旨在牽制中國在東海和南海的活躍活動。會上確認，為實現「自由開放的印度太平洋」構想，將與東盟和歐洲各國增進合作。

智庫為兩岸煽火？籲美日台組聯合司令部針對中國

美印澳日四國聯盟將開會 京冀不針對特定國家

報道又稱，考慮到中國海洋活動，除了支援「航行自由」和守護領土外，四國將推進在完善基建、反恐措施等廣泛領域的合作。茂木敏充亦對中國《海警法》表示嚴重關切；該法允許對外國船隻使用武器。

據美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）介紹這次會談時，沒有直接提到中國。他表示，四國外長討論到應對疫情和氣候變化問題上的四方合作，還談到打擊虛假信息、反恐、海上安全，以及緬甸局勢，認為有迫切需要恢復緬甸民選政府。四方重申每年至少舉行一次部長級會談，就推進「自由開放的印太」加強合作，包括支持航行自由和領土完整。

中國外交部發言人華春瑩昨日回應，希望有關國家之間的合作是開放、包容、共贏，能夠有利於世界和地區的和平與穩定，成為積極向善的力量，而不是有所企圖、針對特定國家。

美法德英外長同日通話 應對中國挑戰

拜登一直強調，要聯合盟友抗衡中國。此前據指拜登政府已就舉行首次四國首腦會議徵詢各國意見。

另外，布林肯當日也與法國、德國和英國外長舉行線上會議。會後一份聯合聲明表示，同意密切協調，應對中國帶來的全球性的挑戰，以及在氣候變化等一系列問題上開展合作的必要性。但未提及細節。跨大西洋夥伴關係在應對安全、氣候、經濟、衛生和世界面臨的其他挑戰方面的中心地位。

拜登周五與G7謀圍堵中國  聯盟制華被潑冷水

【中美角力】澳媒：G7對澳洲關門 煞停「民主10國」

責任編輯：林佩怡

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