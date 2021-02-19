  • 20°C
香港時間 : 2021219日 (五) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登G7首秀 白宮預告聚焦應對中國挑戰

即時中國 12:20 2021/02/19

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）周五（19日）將出席七國集團(G7)領導人會議，是他任期內首次。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四（18日）透露，拜登將與G7領導人開會，討論全球應對新冠疫情及重建全球經濟。拜登還將討論需要投資提高集體競爭力，以應對中國帶來的挑戰，又會聚焦氣候變化。

【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？

【中美貿易戰】美財長耶倫：暫保留對華關稅 預期中國守諾

G7領導人會議將以線上形式舉行，是拜登上任後首次與G7其他國家領導人舉行會議。普薩基指，拜登將重點關注全球應對疫情的工作，包括疫苗的生產和供應分配，以及繼續抗擊新感染出現的努力。

會議還將討論全球經濟復甦，包括「所有工業化國家繼續為復甦提供經濟支持的重要性」，以及更新全球扮演的角色，以「應對中國等國構成的經濟挑戰的重要性」 。

早前白宮透露，拜登將呼籲各國投資強化共同競爭力，並提倡修改國際法規來對抗中國議題所帶來的經濟挑戰。據報中國外交部曾聲明，警告不要「團夥政治」（clique politics）和意識形態對抗，

習向拜登喊話：新冷戰把世界推向分裂 達沃斯談話全文

聯盟制華？美日澳印四方安全對話 反對中國改變現狀

G7由美國、英國、日本、法國、德國、意大利和加拿大組成，近年來多次發表聲明抨擊中國。近日拜登頻繁做出展現對華強硬的舉動，並強調要聯合盟友應對中國，外界關注他會否在其G7會議首秀再出招制衡中國。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

拜登將於週五首次參與七國集團（G7）領導人會議，為就任總統以來首次。

相關文章

拜登稱中國會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了
今日
拜登稱中國會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了
布林肯稱特朗普行錯路 美國恐被中國取代
今日
布林肯稱特朗普行錯路 美國恐被中國取代
【中美角力】美印澳日四國聯盟將開會 外交部冀不針對特定國家（第二版）
2021/02/18
【中美角力】美印澳日四國聯盟將開會 外交部冀不針對特定國家（第二版）
【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？
今日
【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？
聯盟制華？美日澳印四方安全對話 反對中國改變現狀
今日
聯盟制華？美日澳印四方安全對話 反對中國改變現狀
拜登 中美關係 政治 日本 疫情 氣候暖化 經濟 國際法 德國 法國

下一篇文章

【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

話你知 - 淘寶達人教你 十招淘正貨
淘寶達人教你 十招淘正貨
神州熱話 - 貧困「小馬雲」爆紅 獲真馬雲供書教學（有片）
貧困「小馬雲」爆紅 獲真馬雲供書教學（有片）
神州熱話 - 地鐵比武？和尚「金剛腿」火拼大媽「獅吼功」（有片）
地鐵比武？和尚「金剛腿」火拼大媽「獅吼功」（有片）
生活智慧 - 家裡放這16種毒花 輕則失眼、重則喪命（多圖）
家裡放這16種毒花 輕則失眼、重則喪命（多圖）
台灣消息 - 港女台灣見習變黑工？赴台打工 您要知三件事
港女台灣見習變黑工？赴台打工 您要知三件事
神州熱話 - 內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）