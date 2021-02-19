拜登G7首秀 白宮預告聚焦應對中國挑戰

美國總統拜登（Joe Biden）周五（19日）將出席七國集團(G7)領導人會議，是他任期內首次。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四（18日）透露，拜登將與G7領導人開會，討論全球應對新冠疫情及重建全球經濟。拜登還將討論需要投資提高集體競爭力，以應對中國帶來的挑戰，又會聚焦氣候變化。

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G7領導人會議將以線上形式舉行，是拜登上任後首次與G7其他國家領導人舉行會議。普薩基指，拜登將重點關注全球應對疫情的工作，包括疫苗的生產和供應分配，以及繼續抗擊新感染出現的努力。

會議還將討論全球經濟復甦，包括「所有工業化國家繼續為復甦提供經濟支持的重要性」，以及更新全球扮演的角色，以「應對中國等國構成的經濟挑戰的重要性」 。

早前白宮透露，拜登將呼籲各國投資強化共同競爭力，並提倡修改國際法規來對抗中國議題所帶來的經濟挑戰。據報中國外交部曾聲明，警告不要「團夥政治」（clique politics）和意識形態對抗，

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G7由美國、英國、日本、法國、德國、意大利和加拿大組成，近年來多次發表聲明抨擊中國。近日拜登頻繁做出展現對華強硬的舉動，並強調要聯合盟友應對中國，外界關注他會否在其G7會議首秀再出招制衡中國。

責任編輯：黃良潤

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▲ 拜登將於週五首次參與七國集團（G7）領導人會議，為就任總統以來首次。