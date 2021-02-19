釣魚島局勢升溫 中日公務船近距纏鬥畫面曝光（組圖）

中國在推行《海警法》後，首次派出配備大型武器的船隻進入釣魚島海域，日本隨即表明不排除使用武器，加上美國高調介入，令局勢迅速升溫。內地討論區流傳多張中國海警船，與日本海上保安廳船隻在本月15日近距離對峙及纏鬥的照片，足見過程頗為驚險，隨時有擦槍走火的可能。

中國外交部日前重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國海警船在釣魚島海域開展巡航執法活動，是中方依法維護主權的正當舉措。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中國海警船首配機關炮巡釣魚島 日本擬這樣應對

美智庫：中國《海警法》威懾南海諸國

美國智庫「夏威夷亞太安全研究中心」學者Alexander Vuving指出，中國擁有亞洲最強大、世界第三強大的武裝力量，其在南海動用武力，明顯是針對越南、菲律賓和馬來西亞，因為雙方的力量完全不平衡，這將有利於中國，這些海警船上的武器將威嚇東南亞國家。

庫史汀生中心高級研究員孫韻則指，在前總統特朗普執政期間，中國經歷了艱難的4年，後者現在希望重新調整與拜登政府的關係，「過去四年的大國競爭已經非常負面。如果中國人對改善情形有任何期待的話，此時的過度反應不是一個好策略」。

日本稱或在釣魚島用武器 中日對立急升級

【中日關係】人大通過海警法授權動武 日媒憂釣島衝突變尖銳

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁