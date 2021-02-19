▲ 中國疫苗打入巴爾幹另一國黑山 補西方疫苗大空白

繼塞爾維亞後，中國疫苗打入歐洲巴爾幹地區另一國家。中國政府宣佈向黑山共和國，捐贈3萬劑新冠肺炎疫苗，並與黑山安排後續採購疫苗事宜。巴爾幹地區在全球新冠疫苗競賽中幾被遺忘，當地更成為歐美研發疫苗的空白。在黑山之前，巴爾幹地區非歐盟國家之中，只有塞爾維亞一國獲得可觀數量的新冠疫苗，來源國是中國及俄羅斯。

中國駐黑山大使館周四（18日）公佈，中國政府決定近期向黑山捐贈一批新冠疫苗，助力黑山抗擊新冠疫情。中方高度重視黑山方面提出的，獲取中國新冠疫苗的請求。中方並將支持中國企業與黑方有關部門，積極商談後續採購事宜。

黑山總統久卡諾維奇（Milo Đukanović）上周有份參加，中國與17個中東歐國家合作線上峰會。17國中，歐盟成員匈牙利已在使用中國疫苗。中國國家主席習近平在會上表示，如中東歐其他國家有疫苗合作需求，中方願積極考慮。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

塞爾維亞暗轟美國虛偽 總統自揭8信中國覓疫苗

黑山人口60餘萬，2006年從「塞爾維亞和黑山」獨立建國，與塞爾維亞和平分為兩個國家。黑山衛生部門周四公佈，黑山累計確診新冠肺炎病例共70,658宗，累計死亡926例。

歐洲巴爾幹半島廣義上包括歐盟成員希臘、保加利亞、羅馬尼亞，非歐盟成員阿爾巴尼亞，以及前南斯拉夫6國。前南斯拉夫國家之中，斯洛文尼亞、克羅地亞為歐盟成員，波斯尼亞、塞爾維亞、黑山，以及北馬其頓為非歐盟成員。

巴爾幹非歐盟國家成為歐美疫苗空白，目前只有阿爾巴尼亞拿到輝瑞/BioNTech疫苗，而且數量只有9,000劑。波斯尼亞、北馬其頓、黑山，還有從塞爾維亞單方面宣稱獨立的科索沃地區都未有疫苗。

中國疫苗助塞爾維亞成歐陸第一！德國傳媒驚嘆

中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？

塞爾維亞則獲得俄羅斯「衛星五」疫苗和100萬劑中國國際疫苗，人均接種率在歐洲大陸排行第一，受到陷入疫苗荒的歐盟國家關注。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）早前向德國傳媒提及，巴爾幹（非歐盟）國家正眼光光地等著歐盟或世衛組織分配疫苗，部分國家現在甚至希望塞爾維亞提供援助，分一點疫苗給他們。

塞爾維亞政府日前亦宣佈，從自己拿到的疫苗中，向鄰邦黑山捐贈首批4,000劑俄羅斯「衛星五」疫苗，守望相助。塞爾維亞亦向另一鄰國北馬其頓捐出一批輝瑞/BioNTech疫苗。

科興疫苗抵港 巴西說能抗兩變種病毒！

奧地利總理撐中國疫苗：歐盟准用我即接種

中國疫苗援助計劃首曝光 地球至少四份一國家受惠

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒