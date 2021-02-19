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英美德法預告聯手圍堵中國? 學者：可能想得太簡單

國情動向 13:41 2021/02/19

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七國集團（G7）峰會將於周五（19日）召開，拜登會否如外界所料，在涉中國議題上與西方盟友達成共識，甚至是聯手圍堵中國，成為焦點所在。美國國務卿布林肯前一天（18日）與英、法、德3國外長舉行綫上會議並取得共識，協調因應中國構成的全球挑戰。但內地學者認為，歐盟未必輕易「歸邊」。

根據法國外交部的聲明，4國在會上重申跨大西洋夥伴關係在因應安全、氣候、經濟、衛生和全球所面臨其他挑戰的中心地位，其中同意密切協調因應中國構成的全球性挑戰，以及有必要在一系列議題上合作，並同意進一步強化北大西洋公約組織（NATO ）的重要性，確保一切準備就緒以因應現今的戰略現實。

會議還譴責緬甸政變，呼籲緬甸軍方立即結束緊急狀態、將權力歸還民選政府、保持克制不要使用暴力、釋放遭不法拘留的民眾，以及尊重人權和法治。

學者：歐盟不希望介入中美糾紛

外交學院戰略與和平研究中心主任蘇浩向內媒表示，在新冠疫情之下，歐洲經濟受到重創，所以他們希望通過和中國的合作提振經濟。在中美之間，歐盟要如何和美國、如何和中國進行經濟的平衡，是一個巨大的挑戰。他形容，中美像兩輛貨車，歐洲就是夾在中間的人，如果這兩輛車明顯脫離的話，那麼夾在中間的歐盟會非常困難，甚至會被撕裂。所以在這個狀況之下，歐盟是希望中美之間在經貿關係問題上得到緩解，不要再出現嚴重紛爭，這對歐盟來說是好事。

此外，在中美之間競爭劇烈的前提之下，實際上歐盟還是需要保持和中國的緊密的經濟合作。中國也非常重視和歐洲的緊密的經濟合作，所以在去年一年裡，中國的中歐班列和歐洲的貿易都在迅速地提升，使得中國變成了歐盟的第一大貿易夥伴。

對於拜登新政府的中國政策，外界普遍認為他會延續前朝的施壓，只是換一種方式進行。中國外交部早前發出呼籲，中美關係何去何從，有待於美方作出正確抉擇，取決於雙方為之共同努力。當務之急是雙方應一道努力，排除各種干擾、阻力，實現中美關係平穩過渡，爭取使下一階段的重啟對話及重建互信。

拜登G7首秀 白宮預告聚焦應對中國挑戰

拜登周五與G7謀圍堵中國  聯盟制華被潑冷水

【中美角力】傳拜登將指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？

責任編輯：陳建錫

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