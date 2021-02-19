【人口塌陷】中國東北率先全面開放生育？衛健委：可探索

中國出生人口持續減少，有關全面開放生育、鼓勵生育的呼聲升高，國家衛健委近日答覆有關「東北地區率先全面放開生育限制」的建議，表示可以探索研究，再提出試點方案。受消息帶動，A股生育概念股走強。

兩會臨近 生育概念逆市走紅

二胎概念貝因美漲停，東北研全面放開生育防人口塌陷

國家衛健委官網周四（18日）顯示，該委就全國人大代表《關於解決東北地區人口減少問題的建議》作出答覆。

衛健委稱，東北地區人口總量減少，折射出區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性、系統性問題。比如，隨著資源枯竭和國家產業升級轉型，大批年輕勞動力無法在本地找到滿意的作，只能流向經濟更好、工資更高的地區。

經濟負擔下 生育意願不高

而東北邊境地區的生育政策相對寬鬆，例如黑龍江規定夫妻雙方均為邊境地區居民，可生育三個孩子，但生育意願不高。究其原因，經濟社會因素已成為影響生育的重要因素，特別是經濟負擔、嬰幼兒照護和女性職業發展等方面，群眾反映尤為突出，生育政策對生育行為的影響大為減弱。

衛健委答覆稱，提高生育水平，關鍵是要順應群眾期待、聚焦群眾期盼，在公共服務方面補短板、強弱項、提質量，切實解決家庭生育養育子女的後顧之憂，提高群眾的生育積極性。

對於有關率先在東北地區全面放開人口生育限制的建議，衛健委表示對該委工作很有參考價值，認為東北地區可以立足本地實際探索，組織專家研究，深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響；做好政策調整後人口變動測算；研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件；評估政策變動的社會風險等等。在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。

最後，國家衛健委表示，將繼續加強區域人口發展戰略研究，指導各地結合實際，積極構建支持家庭生育的製度體系，進一步激發生育潛能，促進人口長期均衡發展。

據澎湃新聞報道，全國人大代表、遼寧省常務副省長陳向群去年懇請率先在東北地區全面放開人口生育政策。

2020登記新生兒年減15%

事實上，中國出生人口連年減少，加上人口老化、勞動人口下降，專家關注會帶來不利的社會經濟後果。

中國尚未公佈2020年出生人口數據。據稱，去年是全國人口普查年，當年出生人口數據可能推遲公佈。

此前，中國出生人口已經三連降，2016年全年出生人口為1786萬人，2017年為1723萬人，2018年為1523萬人，2019年為1465萬人。長期關注人口問題的攜程聯合創始人梁建章、人口專家黃文政撰文稱，中國出生人口四連降已經毫無懸念，人些地區已公佈數據得到佐證（見此報道：中國人口塌陷已到來？專家籲立即全面放開生育）

另外，公安部戶政管理研究中心本月發布的《2020年全國姓名報告》，透露截止到2020年12月31日，當年出生並已經到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬，按年下降14.9%。

前官員：中國已走出人口紅利期 放開二胎未致生育高峰

責任編輯：林佩怡

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