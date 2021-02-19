【中美角力】新冠溯源之爭 華春瑩三問美國

▲ 華春瑩

近日英國及美國的政要、傳媒，接連對世界衛生組織（WHO）新冠病毒疫情溯源專家組在中國武漢的工作提出質疑，並與中國外交部隔空舌戰。繼中國駐英使館、外長王毅接連回擊後，中國外交部發言人華春瑩周四（18日）再就英美的質疑發表回應，又反問美方三大問題。

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華春瑩周四在外交部例行記者會上回應提問時表示，早前多名世衛組織專家已公開表明，個別西方媒體「有關中方拒絕分享可能讓世界更加了解新冠疫情起源原始數據的報道，與他們在中國的經歷是完全不符的。」

華春瑩指：「個別西方政客開口閉口說獨立，但獨立不等於聽命於西方、對中國進行有罪推定，只有尊重科學，基於事實才能夠產生獨立報告，得出科學結論。」指中方正正做到英美要求的「與世衛專家全面合作」。她指中外專家本着科學嚴謹、實事求是的態度，而「個別政客的表態恰恰是政治干預科學的又一例證」。

「美方可否邀請世衛專家赴美溯源考察？」

華春瑩首先引述國際傳媒的報道，提到近日發表在歐洲流行病學雜誌的研究表明，提出自2019年下半年，新冠病毒已零星散佈在法國各地，「這是基於多位科學家的大規模回溯研究得出的結論。」

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她續稱，2019年，美國維珍尼亞北部已出現了不明原因的呼吸系統疾病，威斯康星州亦爆發大規模的電子煙疾病，馬里蘭州的德克里特堡生物基地亦因不明原因宣布關閉。她又引述美國病控制和預防中心（CDC）主任所指，美國2019年秋季部分的流感死亡病例，實際上感染的可能是新冠肺炎；以及2019年12月顯示一些美國人捐血的樣本當中就已經存在新冠病毒抗體的報道。

華春瑩最後向美方提問：「我們感到好奇美方可不可以提供所有的相關原始數據？美方可不可以與世衛組織開展全面充分的合作？美方可不可以邀請世衛組織專家赴美國開展溯源考察、得出獨立的結論？」並呼籲有關國家秉持積極、科學和合作的態度，來開展全球病毒溯源。

美國總統國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）早前發聲明，質疑世衛組織新冠病毒溯源國際專家組在中國的工作成效，並呼籲中方公佈疫情早期資料。英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一稱，「很顯然，大部分證據似乎顯示疫情起源於武漢」。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）周三亦向英國廣播公司（BBC）表示，在新冠病毒溯源問題上中國必須同世衛合作。

責任編輯：黃良潤

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