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【新冠源頭】世衛專家鎖定這兩種動物 除中國也關注東南亞

國情動向 13:48 2021/02/19

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新冠肺炎疫情肆虐全球1年多，新冠病毒源頭尚未釐清，世衛專家組早前到訪最先發現疫情的中國武漢後，據報懷疑是鼬獾和兔子可能將新冠病毒傳播給人類。專家組成員表示，其中一些動物來自中國東南亞邊境附近，又認為調查還需要關注其他國家，包括東南亞。

《華爾街日報》報道，世衛調查人員正尋找可能將新冠病毒傳播給人類的動物，目前已確定兩種可能攜帶病毒的動物，分別是鼬獾和兔子。

世衛專家組早前在武漢展開溯源調查，包括到訪最先發現疫情的華南海鮮批發市場。但仍未能確定病毒先在這個市場從動物傳播到人，還是先在其他地方傳播；亦未確認這個市場上合法或非法銷售的所有活體或死亡動物。中國國家衛健委及外交部不予置評。

兩大問題未能確認 東南亞擬納調查範圍

世衛調查團隊中的動物學家達薩克（Peter Daszak）受訪表示，在武漢市場冰櫃裡冷凍的動物殘骸中有鼬獾，雖然檢測結果為陰性，但這種動物能攜帶這種病毒；武漢市場上也有兔子，而這種動物被發現很容易感染新冠病毒。

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世衛專家組荷蘭病毒學家Marion Koopmans也認為，在武漢看到的動物中，鼬獾和兔子被認為能夠攜帶和傳播病毒。

科學家認為，找出可能首先感染人類的動物，是調查關鍵一步，可以幫助追蹤這種病毒的病毒庫（可能是蝙蝠群），並幫助預防病毒再次傳播給人類。

據達薩克稱，武漢市場上銷售野生動物的10個攤位的供應鏈，包括廣東、廣西和雲南的野生動物養殖場，這些省份與越南、寮國和緬甸接壤。他表示，這是關鍵發現，因為在雲南的蝙蝠身上發現兩種與新冠病毒接近的病毒。與此同時，在廣西和廣東也發現攜帶類似病毒的穿山甲。

不過，達薩克和和其他團隊成員表示，調查還需要關注其他國家，特別是最近發現類似冠狀病毒的東南亞國家，包括泰國和柬埔寨。達薩克更認為，「動物穿越邊境的可能性很大；也有可能是一具冷凍的動物屍體被運過來了」。

世衛團隊的澳洲微生物學家Dominic Dwyer表示，將東南亞和其他國家納入搜索範圍有道理。「但這並不意味著可以解讀為，這正是它的來源，或者說它不是來自中國」。

不太可能進口冷凍食品爆疫

世衛專家組領頭人安巴雷克（Peter Ben Embarek）在接受採訪時表示，調查人員希望對其他容易感染新冠病毒的動物進行更系統的研究，包括水貂、狐狸和貉，尤其是在中國。而他和專家組其他成員認為，病毒不太可能像中國官員說般，最初通過其他種類的進口冷凍食品進入武漢，因當時全球其他地方食品工廠，無爆發大規模疫情。

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責任編輯：林佩怡

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