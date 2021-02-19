【中美角力】胡錫進為稀土戰輿論降溫 同時這樣警告拜登

中國可能向美國發動稀土戰的輿論，近日再次被西方媒體炒熱，包括美軍第5代戰機可能因缺乏稀土而停產。官媒《環球時報》總編輯胡錫進為有關輿論降溫，指中美關係還未到達全面對抗的時候，稀土戰的破壞力亦可能沒有外界預料那麼強。但他同時警告，中國利益如遭到嚴重損害，必定使出有力的報復。

英國媒體最近一篇文章提到，中國正在考慮拿起稀土武器對付美國的可能性，評估如果斷供稀土會給美國軍工企業造成多大影響。據現有估計，每架F35戰機，要消耗417公斤稀土產品，一旦斷供，洛歇·馬丁等軍工巨頭的生產將受嚴重影響。亦有俄媒猜測，該企業之前宣布停產F35，就是與中國制裁有關。

「中國是否會動用稀土武器，以及如何使用它，這是個老話題。」胡錫進表示，美國依賴中國稀土是明顯的，斷供無疑會給美國造成擾亂和麻煩。但另一方面也要看到，中國不是稀土出口的絕對壟斷者，斷供稀土產品的實際影響程度有不確定性。有關報道加劇中美對抗的氛圍，這種對抗是部分西方媒體所樂見的，但他認為，中國還未到需要不計效率打響對美稀土戰的時候，稀土戰無論殺傷力是多少，希望它永遠只是後備力量。

胡錫進呼籲拜登政府回歸理性，不要像特朗普那樣猖狂地搞脫鉤，甚至令自身付出了可觀的代價。他又指華盛頓不可能在遏制中國的問題上協調得了德國等盟國，因為那些國家的經濟繁榮，仍離不開與中國的合作。美如果一意孤行，將成為孤獨的新冷戰鬥士，中國也必將報復。

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責任編輯：陳建錫

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