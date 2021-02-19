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拜登說領先 美國智庫竟稱中國高鐵「落後」結果這樣

國情動向 14:13 2021/02/19

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美國總統拜登警告，美國在高鐵等基建方面正大幅落後中國，如不爭點氣「中國會吃掉我們的午餐」。美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）亦稱，美國要爭取成為高鐵的全球領導者。中國高鐵在多項指標早已穩佔全球第一，但美國卻有智庫竟大唱反調，聲稱中國高鐵「落後過時」，結果在社交媒體遭到外國網民群嘲。

華盛頓智庫「加圖研究所」（Cato Institute）發表文章，稱高速鐵路已經是一項「過時」的技術，「就像電動打字機、轉盤式電話和蒸氣火車頭一樣」。

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拜登稱中國會吃掉美國午餐 美媒：對不起早已吃了

文章宣稱，高鐵早在1958年已經過時，因為那一年美國波音公司推出了707客機，「比今天最快的火車快一倍」；高鐵慢過飛機，又不夠汽車方便，而且比兩者都貴。

文章批評了美國前總統奧巴馬2009年嘗試推動美國高鐵建設的計劃，又稱中國高鐵建設累積了數千億美元債務，而中國卻沒有因為有了高鐵而停止興建高速公路。文章因此認為高鐵是多餘的，美國大力興建高速公路就行。

拜登也被揭講大話 搞錯晒中國經濟勞動人口

加圖研究所這篇「奇葩」文章在Twitter引來不少嘲諷。有人寫道「這......要不是一篇很蠢的文就是有意誤導」。有人稱「加圖研究所，你們做過不少靠譜的研究，但這篇就是廢話。你們應問問真正搭過高鐵的人，找個中國、日本或歐洲人都行」。

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有網民貼出美國德州公速公路近日133車連環相撞，6人死亡事故的照片，直言「高鐵要比駕駛汽車安全可靠得多，尤其是冬天，強迫人們在危險的路上駕車，只為提高石油公司和車廠利潤，是非常殘忍的行為」。

傳拜登指示審查稀土供應鏈 圖扭轉戰局？

有人亦指出「高鐵快過駕車，方便過搭飛機，並更有效地在旅行者之間攤分成本」、「鐵路能直達市中心，而多數機場都距離市區30至90分鐘路程，而且坐飛機前要在機場多耗1.5至2個小時」。

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有人則回應加圖研究所，稱高鐵被文章講成這樣差「但歐洲、日本及中國卻營運得很好，而加圖研究所卻叫自己做『智庫』」、「中國崛起與努力投資基建息息相關，你這樣的態度，也難怪美國落後了」。

中國鐵路截至2020年7月營業里程達14.14萬公里，其中高鐵里程3.6萬公里。美國目前全國僅有700多公里高鐵，也遠遠短於日本3,000餘公里、法國2,700多公里、德國約1,600公里。

拜登180度轉軚：中國會吃掉美國午餐 基建大超前

布林肯稱特朗普行錯路 美國恐被中國取代

拜登剛又聘了這些幕僚 中美和諧時代不復返？

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責任編輯：連兆鋒

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