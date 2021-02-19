【人口危機】東北超前老齡化  兩大因素難化解

數據顯示，中國的人口出生率正在大幅下降，其中東北地區更嚴重。因此專家指出，東北以發生了超前老齡化現象，憂心「東北的今日就是中國的明日」。究其原因，東北近年經濟拾級而下，導致大批年輕人到經濟發達的南方「搵食」，兩者可說是互為因果。

東北近年經濟一直居於全國榜末，美國威斯康星大學麥迪遜分校研究員易富賢則指出，東北經濟佔全國比例從1980年的13.1%，降至2010年9.1%、2020年5.0%，其中原因之一即是人口老齡化。因此人口老化問題恐影響中國經濟增長率。

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東北經濟不振，主因是跟不上改革開放步伐。改革開放開始後，民營企業、鄉鎮企業異軍突起，市場經濟浪潮風起雲湧，在國有企業集中的東北地區由於體制僵化，思想技術落後等原因導致國有企業發展乏力，更無法跟上市場變化的腳步，於是就大量的工人失業，職工下崗，產生了大量的社會問題，與經濟快速發展的長三角，珠三角地區形成了鮮明的反差。

東北由於經濟崩塌，大批年輕人外出到其他經濟發達城市尋出路，進一步導致出生率下滑。根據中國國家統計局數據顯示，2019年東北三省的出生率僅為0.61%，甚至低於同年日本出生率的0.68%，也就是比全球老齡化程度最高的日本還來的嚴重。

事實上，正因為東北是國有企業最為集中的地區，就是執行計劃生育政策最為徹底的地區。一家幾代都在同一家企業上班，假如超生，就得全家喝西北風，於是就沒有人敢於挑戰政策的紅線，所以在東北許多的大城市就可以看到很多大型國有企業的家屬區大量年老的老夫婦在無奈的踱步曬太陽，自己唯一的孩子卻在關內其他大城市工作。

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而在內地許多大中城市就可以關注到東北菜館，飯店越來越多，許多東北年輕人大學畢業後就來到內地工作，在這裏成婚生子，再將老家的父母接過來，所以都可以關注到東北三省是人口進遷出人數最多的省區。這裏也是我國人口老齡化最為嚴重的區域。

要改變東北人口大幅下滑，先要做好經濟改革，唯東北經濟結構仍是以國企為主，主要集中於第二產業，加上體制僵化、官僚主義嚴重，改革面臨多重障礙，不是一朝一夕可看到成效。

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責任編輯：鄧中建

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