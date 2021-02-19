【中印衝突】死亡人數公開告一段落？印度也調整姿態

▲ 【中印衝突】死亡人數公開代表告一段落？印度也調整姿態

中印去年爆發兩國45年來首次有人死亡邊境流血衝突，印度軍隊20官兵死亡，包括一名上校；《解放軍報》周五（19日）最新交代，中國軍隊在中印衝突中4名官兵犧牲。報道詳細描述了解放軍1名機械化步兵營營長、3名戰士陣亡的過程，但未有點名印度，只將之稱為「對方」、「外軍」。時值中印兩軍近日按協議在邊境顯著後撤，而中方此時終於公開中印衝突解放軍具體傷亡情況，不排除象徵事件告一段落。印度近日亦有多項對華調整姿態蹟象。

印度當局在中印流血衝突後大幅限制兩國投資與商貿往來，轉機此時有望出現。路透社日前報道，印度準備未來數周，批准中國提出的一些新的投資提案。

印度去年在中印關係最緊張的時候以「國家安全」為由，制定了多項針對中國的經濟政策，包括阻止中企參與政府招標、為在印度投資的中國公司設置限制。這些限制措施導致150項中國企業投資項目懸而未決，涉及投資金額達20億美元。

報道引述印度政府消息人士稱，印度會先易後難，先批准一些不會對國安構成風險的項目。印度政府也在考慮，允許某些行業的部分中國企業，投資走「自動獲批」通道，免於政府審查。

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與此同時，印度2月1日宣佈，暫時撤銷針對中國某些鋼鐵產品的反傾銷稅。這些關稅在去年6月起徵收，與針對中國投資的各類限制措施幾乎同時出台。

至於為何撤銷關稅，印度財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在提交國會的預算聲明中解釋，鋼鐵價格大幅上漲對印度中小微型企業，以及其他用戶行業造成嚴重打擊。

印度經濟前景因為疫情轉差相信也是個因素。印度中央統計局預測，印度2020至2021財政年度經濟會萎縮7.7%，其中製造業、採礦業會分別萎縮9.4%和12.4%，意味印度政府亟需設法振興經濟。

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此外，外部環境對印度也不利。美國特朗普政府時期，印度與美國發生一系列貿易爭執，這情況未有因為特朗普下台而改變。

印度商務部長戈亞爾（Piyush Goyal）周四（18日）表示，印度嘗試與美國拜登政府達成一項有限貿易協定，但也宣告失敗。兩國分歧依舊，印度希望獲得更多投資來提振經濟，美國則要求印度擴大開放。

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印度原本有意藉中美惡鬥坐收漁利，但中美關係在拜登上台後相對趨向緩和，而印度仍然忙於控制國內疫情和面對疲弱經濟，對華政策也許不得不有所調整。

在此之下，中印兩國邊境對峙局勢近日出現新發展。根據中印雙方第九輪軍長級會談達成共識，中印兩軍位班公湖南、北岸一線部隊於2月10日開始，同步有計劃組織脫離接觸。

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新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院近日發表一份題為《顯而易見的臨界點：中國和印度關係建立新秩序》的報告稱，對北京和新德里來說，如果希望在不確定的未來穩定地接觸，富有想像力的全天候對話是最佳選擇。報告認為，儘管存在嚴重的軍事危機，但中國與印度料可塑造一個真實的後疫情世界秩序。

但情況亦非完全樂觀。分析認為，如果印度只是因為內外部環境的逼迫，才以調整對華態度作為權宜之計，對中印兩國長遠關係並不會有幫助。

美國加強在印太地區的軍事存在，尤其美國、印度、日本、澳洲四國合作機制，有組成軍事集團對抗中國意味，這會成為印太地區最大的外部變數。中印關係因此也有可能只是表面緩和。

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責任編輯：連兆鋒