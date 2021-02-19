【G7】美官員：拜登將促盟友團結應對中國 但不尋求新冷戰

美國總統拜登，周五（19日）將出席七國集團（G7）領導人視像會議，稍晚並在慕尼黑安全會議線上致辭。外電引述美國政府高級官員透露，拜登將尋求召集全球民主國家和歐洲盟國，共同努力應對中國，但不會尋求「新冷戰」。

據報道，拜登將承諾提供40億美元支持全球新冠疫苗接種工作、讓美國重返巴黎氣候協定，以及有望提振美國及全球經濟的近2萬億美元支出措施。

出席慕尼黑安全會議致辭

拜登上任後，一直尋求修復與盟友關係，拜登周五將與英國、法國、德國、意大利、加拿大及日本的G7領導人視像會面。據稱，拜登並計劃今年6月親自參加在英國召開的G7領導人峰會。

另外，拜登同日將線上出席慕尼黑安全會議，據報將成位首位在慕尼黑安全會議致辭的美國總統，凸顯在特朗普時期幾乎合作破裂後，出現轉折。

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路透社引述美國官員報道，拜登將強調，民主制、而非獨裁制，為世界提前進的最佳路徑，他將「說明民主制是迎接當前挑戰的最佳模式」，而民主不是偶然，需要為此奮鬥。

該名官員稱，拜登將深入闡述其觀點，主要市場經濟體及民主國家，必須合作應對中俄等大國帶來的挑戰，以及核擴散、氣候變化和網絡安全等挑戰。

促民主國家合作抵制中國惡意做法

其中，拜登將敦促民主國家合作抵制中國政府的做法和政策，指中國的做法在經濟上具有惡意，「並且不符合我們的價值觀」。

不過，該名官員稱，拜登將在演講中明確表示，不尋求對抗、新的冷戰，但預計會出現激烈競爭，並對此表示歡迎。

值得注意，拜登本月初在上任後首次外交政策演說中，形容中國是「最嚴峻的競爭對手」，但準備在符合美國利益下，與中國合作。而在拜登就任後首次與中國國家主席習近平的首次通話中，習近平指出，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難，指中美應該重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。

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責任編輯：林佩怡

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