北約喊話歐美加 指中國崛起是國際秩序決定性問題

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）周五（19日）表示，歐洲、加拿大和美國必須維護俄羅斯和中國正在挑戰的基於規則的國際秩序。他說，中國的崛起是一個決定性問題。

中國外交部早前曾就有關問題表示，希望北約能夠樹立正確的中國觀，理性看待中國發展和外交政策，中國願在平等和相互尊重的基礎上與北約開展對話與合作。

北約秘書長：中俄試圖改寫國際規則

史托騰伯格透過視像方式在慕尼黑安全會議上表示，中國和俄羅斯正試圖改寫道路規則，以造福他們自己的利益。他又指，「中國崛起是跨大西洋共同體的一個決定性問題，將給我們的安全、繁榮和生活方式帶來潛在的影響。」

他說：「這就是為什麼北約組織應強化與緊密夥伴間的關係，如澳洲和日本等國，並建立全球新的夥伴關係。」

路透社指出，中國日益強大正改變北約的優先事項，該聯盟歷來專注於俄羅斯的威脅，但現在正在尋求西方國家的共識，即北京不再是良性的貿易夥伴。

另一方面，美國總統拜登本月初在上任後首次外交政策演說中，形容中國是「最嚴峻的競爭對手」，但準備在符合美國利益下，與中國合作。而在拜登就任後首次與中國國家主席習近平的首次通話中，習近平指出，中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難，指中美應該重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。

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責任編輯：尹航

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