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31省GDP目標出爐 湖北力增10%：把疫情損失補回來

經濟脈搏 12:38 2021/02/20

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內地31省份2021年經濟增長目標均已揭曉，大部分省份設定的GDP增速目標在6%以上。其中，湖北、海南設定的GDP增長目標最高，為10%以上。湖北省政府工作報告指出，2020年湖北省經濟嚴重受創，今年要不僅要把損失的部分補回來，還要力爭把應有的增長追回來，認為10%的目標有較強支撐。

寧吉喆：中國經濟長期向好基本面沒變

湖北省的政府工作報告指出，2020年湖北省經濟嚴重受創，今年要全力回歸正常，不僅要把損失的部分補回來，還要力爭把應有的增長追回來。綜合分析湖北省經濟基本面和發展態勢，考慮去年低基數因素和潛在增長率，把今年經濟增長目標定在10%以上，是積極進取的，也是有較強支撐的。

盤古智庫學術委員、經濟學家萬喆對媒體表示，湖北在2020年，尤其是在一二季度的時候，因為新冠疫情的原因基本上屬於經濟停滯狀態，所以基數應該特別低。下半年以後，第二三輪全球疫情實際上都沒有影響到中國的中部城市，所以湖北定出這樣一個最高增速並不意外。

除湖北外，海南的目標亦上調為10%以上。海南省政府工作報告提到，今年將用好離島免稅購物「郵寄送達」、本島居民「離島寄存、返島提取」和免稅購買進境商品等政策，力爭免稅銷售突破600億元。

關於2021年的經濟增長，國際貨幣基金組織在當地時間1月26日發布的《世界經濟展望報告》中預計，2021年全球經濟將增長5.5%，中國經濟將增長8.1%。

國家統計局局長寧吉喆此前在發布會上表示，從2021年的情況看，支撐中國經濟穩定恢復的有利因素是比較多的，中國經濟有基礎也有條件延續穩健復蘇態勢。他指，雖然當前疫情防控「外防輸入、內防反彈」的壓力仍然較大，但中國經濟長期向好的基本面沒有改變，而且正在顯現。

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責任編輯：尹航

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