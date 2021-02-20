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中疾控高福：內地接種新冠疫苗不良反應率不高於流感疫苗

社會熱點 13:36 2021/02/20

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多國已開展疫苗接種。中國疾病預防控制中心主任高福指，截至本月3日，中國已接種3,100萬劑新冠滅活疫苗，不良反應率不高於流感疫苗。他還表示，中國已進入疫情最後的撲滅階段。

新冠滅活疫苗不良反應率不高於流感疫苗

高福19日在《中國疾病預防控制中心周報》上發文稱，中國疾控中心一直在密切監測疫苗接種率和免疫後的不良事件。截至2021年2月3日，中國已接種3100萬劑新冠滅活疫苗，接種對象包括一線醫護人員、冷鏈行業工作人員、海外工作或學習的人員等，不良反應率不高於流感疫苗，這證明了新冠滅活疫苗的安全性。

另外，國務院聯防聯控機制上月亦介紹，中國新冠疫苗的嚴重不良反應在百萬分之一左右，80%都是一般不良反應。

高福指出，在2020-2021年的冬春季節，河北、吉林、黑龍江三省的農村地區出現了大規模的地方性疫情，共報告新冠肺炎確診病例2,000余例，但最終疫情都得到了有效控制。文中提及，目前，中國已進入了最後的撲滅階段。

高福還表示，新冠肺炎或將成為在全球或局部地區長期流行的傳染性疾病。人類關於新冠病毒的認知也在不斷更新，比如被感染的患者可能將面對長期的後遺症、反覆感染、複陽和長時間或間歇性的潛伏期等。另外，雖然已經研發出了新冠疫苗，但是新的病毒變種的出現導致傳染性增加、局地疫情惡化等情況，都將帶來更大的挑戰。面對這個全新的病毒，還需要持續的研究，更加深入地了解它，也期待更加開放和包容的國際合作與援助。

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責任編輯：尹航

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