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【中印衝突】被指詆毀陣亡解放軍 擁百萬粉絲微博用戶被拘

社會熱點 16:12 2021/02/20

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2020年6月爆發中印邊境衝突，中國官方昨天正式公布，4名解放軍官兵在流血衝突中死亡。擁240萬粉絲的微博賬戶「辣筆小球」，被指發布詆毀英烈的時政有害內容，微博官方關閉其賬戶。隨後，賬戶使用者涉嫌寻衅滋事被刑拘。

官媒：诋毁英雄是与祖国对立、与人民为敌

「辣筆小球」發文稱「最大的官--團長活下來了，看來這個團長個性是『飛將+脫兔+神機+血路+強運』」。他又指陣亡的解放軍是因「營救」而立功，「連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人」等。

微博官方先是對「辣筆小球」處以禁言一年處罰，並表明會依據法律法規要求作出進一步處置。及至晚上，微博宣布關閉「辣筆小球」的賬號，同時使用人持有的另一個賬號「球夜行」一同關閉。

當晚，南京警方將涉事賬戶使用者仇某以尋釁滋事罪刑事拘留，並表示英雄烈士不容褻瀆，網絡空間不是法外之地。

同時，「辣筆小球」的言論也引來官媒批評。新華微評指出，自以为言论标新立异，实则逾越道德底线、触犯法律红线。损害英雄形象、伤害民族情感、毒害爱国之心，情理法皆不容。诋毁英雄，就是与祖国对立、与人民为敌。

據悉，「辣筆小球」的實名為仇子明，是江蘇南京人，擁有法律碩士，並且曾在《經濟觀察報》擔任駐上海記者。《經濟觀察報》事後亦發出嚴正聲明，指仇子明早在2015年就離職，其言行與《經濟觀察報》沒有任何關係，強調《經濟觀察報》及全體員工一向尊崇無私奉獻與犧牲的衛國英雄，更譴責任何詆毀英烈的言行。

【中印衝突】死亡人數公開告一段落？印度也調整姿態

中印衝突解放軍證實4死 3人為營救頭部重創團長犧牲

【中印衝突】兩國關係緩和 印度將復批中國投資

責任編輯：尹航

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