美國總統拜登出席上任後首輪國際會議,正式向盟國推銷聯手對抗中國大戰略。拜登論述中國崛起為全球格局帶來新挑戰時,3次用到「拐點」一詞,認為美國與歐洲的跨大西洋聯盟,必須繼續如上世紀一樣是西方世界的戰略基石,這樣西方體制才會獲勝。不過美國傳媒評論稱,拜登團結盟友對抗中國戰略正面臨4大難關,拜登需要以更具創意和有力的手度方能挽回盟國對美國的向心力。

▲ 美國拜登3提「拐點」籲抗中國 美媒:欠創意面4難關

拜登周五(19日)在慕尼克安全會議上視像演講,他未提到前任特朗普,但修補美國與歐洲關係明顯是他的一大信息。拜登表示,美國已經回來(America is back),跨大西洋聯盟已經回來。他認為,只有盟國與美國團結一致,才可抵禦中國為首國家威權主義體制的漲潮。

拜登論述中國崛起下的世界大格局時,3次使用了「拐點」(inflection point;趨勢出現變化的節點)一詞。拜登稱:

「我們正處於拐點。我過去以參議員以至副總統身份和你們交談,時至今日全球動態已經轉變。有新危機需要我們注意。我們不能只集中與威脅分化世界的國家競爭,或只集中應付威脅把我們逐一擊破的全球挑戰。我們必須同時做這兩樣,與我們的盟友與夥伴協調一致。」

(We're at an inflection point. When I spoke to you as a senator and as even as Vice President, the global dynamics have shifted. New crises demand our attention. And we cannot focus only on the competition among countries that threaten to divide the world, or only on global challenges that threaten to sink us all together if we fail to cooperate. We must do both, working in lockstep with our allies and partners.)

「我們正身處關於世界未來方向的根本辯論之中。我們正處於,那些認為鑑於我們所面對的諸多挑戰—包括第四次工業革命到疫情全球大流行—故威權政治是最佳前進道路的人,以及那些明白民主是應對這些挑戰必須品的人之間的拐點。」

(We are in the midst of a fundamental debate about the future and direction of our world. We're at an inflection point between those who argue that, given all the challenges we face — from the fourth industrial revolution to a global pandemic — that autocracy is the best way forward, they argue, and those who understand that democracy is essential — essential to meeting those challenges.)

「歷史學家會就如我所講一樣,把這一刻視作拐點來研究和著作。我相信—我每一塊肉都相信—民主會並一定要勝出。我們一定要展示,民主體制仍然可以在這有所轉變的世界上滿足我們的人民。那,我認為,是我們激動人心的任務。」

(Historians are going to examine and write about this moment as an inflection point, as I said. And I believe that — every ounce of my being — that democracy will and must prevail. We must demonstrate that democracies can still deliver for our people in this changed world. That, in my view, is our galvanizing mission.)

今年美國、德國、法國、英國4國領導人齊聚慕尼克安全會議,可謂別具意義。美國智庫大西洋理事會(Atlantic Council)主席兼行政總裁肯普(Frederick Kempe)在CNBC網站撰文稱,這4國正是戰後團結夥伴的領導者,重建了歐洲,創造了過去75年以來成為全球管治中心、基於規則的體系。

然而肯普指出,在上述強大運動下暗流湧動的,是拜登政府與歐洲高級官員都愈來愈意識到的一點,那就是要拖慢中國威權體制的動能相當困難,尤其是中國成為了首個擺脫疫情的主要經濟體,恢後了增長,展開了疫苗外交,並給予了14億消費者便利。

肯普稱,拜登政府因此需要與歐盟盟友,制定一套遠遠比過去更具創意、更強而有力、更具合作性質、更加互惠互利的策略,因為以共同事業來國際動員前所未有地重要,但也前所未有地困難。

肯普列出了拜登大戰略面臨的4大困難。

首先,美國任何政策都必須考慮,中國是美國關鍵夥伴一大貿易夥伴的因素,這包括了美國去年在史上首次失落了歐盟最大貿易夥伴頭銜,桂冠轉到了中國頭上。這使得多數歐洲國家,尤其是德國並不願意與中國脫鉤而參加新冷戰。美國必須小心考慮夥伴的政治經濟需求,並承認他們不太可能在自身利益不獲保障下,對中國擺出共同一致的態度。

第二,歐洲在一段時間內會繼續懷疑美國的可靠程度,尤其是特朗普在美國繼續受到支持下,「美國優先」政策會續續具有政策吸引力。泛歐智庫「歐洲外交關係委員會」(ECFR)調查顯示,57%歐洲人認為拜登當選有利歐盟,惟更多的60%相信中國國力會在10年內超越美國,而32%人認為美國不再可信。

第三,拜登政府必須與歐洲夥伴合作解決或紓緩遺留問題,以免損害歐美關係重新開始的機會。這包括特朗普對歐洲加徵的關稅、對空中巴士的制裁,以至不滿歐洲與俄羅斯合作興建北溪2期(Nord Stream 2)天然氣管道所產生的歐美衝突。拜登政府尤其需要主動與歐洲協調,如何規管美國科網巨企的影響力。歐盟愈發強調「數碼主權」凸顯歐美愈來愈

最後,拜登政府不願意參與新的貿易談判,而民主與共和黨內部都沒有足夠對貿易協議的支持,會令美國在與中國競爭之中雙手被反綁。中國與此同時卻與亞太14國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP),並與歐盟完成了《中歐全面投資協定》談判。

肯普坦言,「拐點」可以預示有跨代影響正面或負面進展,拜登已經提醒西方這是定義他們的時刻,假如美國與全球夥伴還是無法聯手應對這時代挑戰,那就只能怪他們自己。

