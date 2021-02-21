傳歐美領袖安全會議詳談中國 G7公報卻避提涉華議題

七大工業國集團（G7）於慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會後發表公報，內容聚焦振興因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情而萎靡的經濟，以及達成碳排放歸零的目標。消息指公報內容避開中國議題以避免刺激北京。

據中央社綜合外電報道，七大工業國集團（G7）以視訊形式舉行2021年第一場慕尼黑安全會議。各國領袖雖有共識要合作應對中國，他們在集會裡仍重點聚焦經濟復甦與減碳，有指是繞開中國議題以免過度刺激北京。

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G7在會議後的公報，焦點內容為政府持續支出以助經濟自新冠病毒疫情中復甦，及承諾2050年以前達成碳排歸零，並對告別特朗普時代迎接多邊主義而鬆一口氣。

據報道，一名對會上討論內容知情的歐盟官員透露，G7領袖在會上討論中國問題頗久，但會後聲明卻少有關於中國議題細節。G7誓言會持續與北京「交流」，另只以不點名特定國家的方式下，「彼此諮商以處理任何非市場導向的政策與實例」。

報道指，德國總理默克爾（Angela Merkel）在會議上談及中國議題時較過往強硬，並強調她看出北京藉由防疫拓展影響力。

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據傳默克爾會上指：「中國過去幾年斬獲不少全球聲量，做為跨大西洋同盟與世界民主一分子，我們必須拿出具體行動應對。」

報道又指，對G7成員國而言，中國已成為一顯著貿易夥伴，以及擁有對維持各國發展之部分關鍵技術的製造者，且各國的經濟仍苦於從疫情中復甦，他們手上制約中國的籌碼有限。

責任編輯：黃良潤

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