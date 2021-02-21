【中國樓市】深圳再出辣招 分析指假離婚買樓漏洞已被堵死

內地多個城市自年初至今已對樓市展開多次調控，深圳近期再出台措施，指夫妻離婚並將房產分割登記給無購房資格一方名下的，另一方自離婚之日起，3年內不得在深圳市購買商品房。這被視為，擁有深圳購房資格的人，通過反覆結離婚讓他人間接購房的漏洞已被堵上。

深圳年初至今密集出台調控措施

據內媒，一則深圳市南山區有關部門發布的通知近日在網上流傳。該通知顯示，夫妻離婚並將房產分割登記給無購房資格一方名下的，另一方自離婚之日起，3年內不得在深圳市購買商品房。3年內再婚或復婚的，也適用這一規定。該消息真實性獲得深圳市政府確認。

此次新規被認為是針對深圳市住建局1月下旬發布的樓市新規的補充。

1月20日，深圳市住建局發布通知指出，居民家庭購買的商品住房，只能登記在具有購房資格的家庭成員名下。這就意味著沒有購房資格的家庭成員將不能上產證。但民間仍有對策，即通過婚後贈予、離婚析產等手段過戶給無購房資格一方。

按照最新的補漏洞政策，如果通過離婚析產的方式，把房子分割給無購房資格一方，則有購房資格一方3年內也不能再購房。報道稱，即是說擁有深圳購房資格的人，通過反覆結離婚讓他人間接購買深圳商品房，這個漏洞已經被堵上了。

值得一提是，1月以來深圳已連續5次出台樓市調控收緊政策，包括發布二手住房成交參考價格發布機制，加強審查商品住房購房資格，對涉嫌違規申購商品住房人員暫停網簽，優化租房積分入學政策，推進租房、買房落戶同等待遇等政策。

【中國樓市】深圳二手房參考價普遍打7折 其他城市會跟嗎？

【中國樓市】地方兩會三大熱詞 聚焦樓市這些方面

【中國樓市】破淡季宿命 一二綫城市春節現買樓熱潮

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道