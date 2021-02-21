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法國「與中國打發展模式之戰」 外長勒德里昂稱

國情動向 19:20 2021/02/21

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法國「與中國打發展模式之戰」 外長勒德里昂稱

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）表示，法國已「重回賽場」，與中國展開發展模式與影響力的戰爭，以捍衛自己的模式與價值觀。法國計劃加大對非洲國家的直接援助，又計劃月底開始經世衛組織向發展中國家派送新冠肺炎疫苗，以抗衡中國國際影響力。

勒德里昂日前接受法國國際新聞廣播（France Inter）時形容，法國此前在對外援助中消失，但已經重回賽場，法國會重新擴大投資對外援助，而新政策會以地緣政治影響力為考慮基礎。

法國國民議會（下議院）上周審議政府對外援助新法案草案。巴黎計劃重點援助撒哈拉以南18個非洲國家以及加勒比海國家海地，形式主要是直接援助而非貸款，預算則由原有100億歐元增至150億歐元。法案預料3月初正式表決。

美國拜登3提「拐點」籲抗中國 美媒：欠創意面4難關

勒德里昂提到，中國持有非洲國家46%債務，而中國公共援助之中，對外貸款佔了不少的比例。他宣稱，法國對外援助的邏輯是不讓受援國負債，因為債務會使他們「陷入困境」。他又指，要讓把發展作為「掠奪工具」的國家「承擔責任」。

中國對外援助一直集中改善受援國家基建設施，長線協助他們脫貧致富。勒德里昂則表示，法國對外援助計劃重點在於教育、衛生、性別平等、氣候變化等領域開展具體行動。

中國疫苗打入巴爾幹另一國黑山 補西方疫苗大空白

勒德里昂又稱，與中國競爭也涉及新冠疫苗供應問題。他指法國向發展中國家提供疫苗方式，會和中國不同，法國和歐洲會經世衛組織疫苗分配機制COVAX，搶先訂購20億劑受到世衛或歐洲藥品管理局批准的疫苗，在月底開始向最需要的國家派送。

記者問勒德里昂法國是否與中國暗戰時，勒德里昂稱，法國與中國已經進入了發展概念和模式，以及影響力的戰爭，法國會尊重各國自身發展，希望獲得夥伴並與他們和他們自身的機構一道參與發展。

塞爾維亞暗轟美國虛偽 總統自揭8信中國覓新冠疫苗

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責任編輯：連兆鋒

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