北廣深房市「不打烊」 三四線房市春節卻遇冷

今年內地春節假期一線城市房市成交創新高，當中北、廣、深二手房帶看正常，農曆新年期間成交創近三年新高；而三四線城市房市成交則遇冷，明顯呈現地域分化趨勢。

據《中國證券報》引述監測數據指，2021年春節假期內地10個重點監測城市，錄得新房成交1416套，比去年同期上漲224.8％。而今年一線城市春節假期新房成交情況轉好，其中深圳日均成交達到35套。

據報道，內地一線城市售樓處保持「春節不打烊」狀態，刺激一波購房需求得到集中釋放。其中北京市因倡議「不出京」，很多購房者利用春節假期看房 ，全市有超過60個項目春節不打烊，大部分售樓處接待客戶數和平時週末情況接近，為史上首次春節長假出現購房潮。

報道引述貝殼研究院的數據指，今年2月11至17日的重點18城期二手房實際成交情況普遍好於去年同期，而往年數字幾乎為零。

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一線城市樓市熱 二三線市場漸飽和

克而瑞研究中心指出，從成交看，北、廣、深得益於人口流動量減少，成交熱度延續，需求集中釋放，春節期間成交創近三年新高。

報道另引述分析師張大偉表示，四個一線城市和杭州等城市二手房價格上漲明顯加快，主要原因是受疫情影響，出國留學人群回流，增加了市場需求。同時，上海、深圳等城市打新潮湧動，投資客入市搶奪了剛需客戶房源，使得少數新建住宅供應稀缺，導致二手房需求增加。此外，一線城市學區房流動性強且易出手，成為很多投資者的首選。

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相比一二線城市的活躍，三四線城市「返鄉置業」相對冷清，雖然相比去年疫情期間有所好轉，但相比正常年份，本年春節「返鄉置業」成交量銳減3成以上；從未來發展趨勢來看，三四線城市置業市場逐漸飽和。

有業內人士表示，房企在調整自身供貨節奏，著力加大留人能力較強的省會二線城市的推盤力度。

責任編輯：黃良潤

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