嚴重違紀違法 貴州省政協原主席王富玉受查

▲ 貴州省政協原主席王富玉，現正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查

內地再有前省級高官涉嫌違紀。貴州省政協原主席王富玉被指涉嫌嚴重違紀違法，現正受中央紀委國家監委調查。

新華社報道，中央紀委國家監委21日發布的消息指，貴州省前政協主席王富玉涉嫌嚴重違紀違法，正受中紀委紀律審查和監察調查。

據中央紀委國家監委在官網公布的履歷， 王富玉，男，1952年出生，河南唐河人，1974年6月加入中国共产党。王早年從事冶金工作，後擔任公職，九十年代起在海南省各地任職多年，曾任海南省海口市副市長、瓊山市委書記、海南省委常委、三亞市委書記。2王於012年當選貴州省政協副主席﹔2013年1月至2018年1月，任貴州省政協主席、黨組書記。

至於王富玉因何事受查，中紀委暫時未有進一步公布。

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據報中紀委自去年9月起開始在貴州有所動作。內媒報道，去年中秋節前，中紀委發表「警惕高端白酒漲價引發不正之風回潮」文章，提及茅台價格不正常上漲，助推公款吃喝、違規收送節禮。上月，中紀委再發文批評貴州省委原常委、原副省長王曉光利用特權，幫助家人和親屬取得4家茅台酒專賣店特許經營權，從中非法獲利4,000餘萬元 ，並利用職權 收受茅台酒再變賣獲利。

貴州省近年來屢有官員、企業高層因涉違紀違法受查或提起公訴。 而本次王富玉受查則未知是否涉及同省先前的案件。

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責任編輯：黃良潤

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