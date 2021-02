聯手遏中國成事？拜登約翰遜終成歡喜冤家

▲ 美國英國聯手遏中國 拜登約翰遜終成歡喜冤家?

中英關係近期鬧得僵,但英國1950年為何成為第一個承認新中國的西方發達國?英國前首相邱吉爾講過,建立外交關係不是為了表揚對方,只是圖個方便(to secure a convenience)。英國當年雖料到在華資產會遭新中國收歸國有,但認為一個穩定和工業化的中國更為有利英國商業。加上為了保住當年還是殖民地的香港,倫敦於是放棄了戰時盟友蔣介石。可以說,英國外交從來都是實用至上,意識形態靠邊站。

70年後,英國再次嘗試充當西方的頭,今次卻旨在打擊中國。英國今年是七國集團(G7)輪值主席國,有意將G7擴編加入澳洲、印度、南韓成為「民主十國」(D10)。英國去年提出D10,最初旨在於5G方面與華為抗衡,隨住中英磨擦擴大,現在這構想已變得具有全面針對中國意味。

英國有意填補美國領導真空,正好兼容拜登先搞好內政的計劃,拜登與英國首相約翰遜看來也因此成為了「歡喜冤家」。

約翰遜是個乘英國脫歐上位的民粹政客,反對脫歐的拜登過去對他嗤之以鼻,曾稱約翰遜「外型和感情上都是特朗普的複製人」,如今國際形勢卻使兩人一拍即合。

拜登上任後致電首位歐洲領導人就是約翰遜。拜登上任前,約翰遜更在英國國會說漏嘴,將特朗普稱為「前總統」,自己期待與拜登合作。

英國近期自我感覺良好,自認能牽頭對抗中國不無原因。去年敲定脫歐協議,成功令歐盟向「任性」英國開出貨物零關稅免配額待遇。英國疫苗接種至今更是歐洲第一,完勝陷入疫苗荒的歐盟。這都使英國增添了自信,用約翰遜的話來說,英國脫歐後會是全球玩家,Global Britain。

不過,英國「全球戰略」站得住腳嗎?英國資深傳媒人史蒂芬斯(Philip Stephens)在即將出版新書《Britain Alone: The Path from Suez to Brexit》(暫譯「孤身英國:從蘇伊士到脫歐之路」)直言,英國自二戰結束至今都未肯承認,大英帝國不復存在,英國只是歐洲一部分這事實。

史蒂芬斯引用的一句話可圈可點。二戰曾參與發明雷達的英國科學家蒂澤德(Henry Tizard)1949年說:

「英國永遠不會再次成為大國(great power)。我們是個偉大國家(great nation),但如果我們繼續好像大國般行事,我們很快就會不再是偉大國家。」

史蒂芬斯認為,倫敦至今也未聽得入耳。

英國戰後的確自以為仍是日不落帝國,直到1956年蘇伊士危機予以當頭棒喝......(中略)......這一役說明英國時代正式告終,美蘇才是世界新霸主。

蘇伊士危機後,英國外交國安緊隨美國,但還是沒有放棄不切實際的幻想。時任首相麥克米倫(Harold Macmillan)認為英國是讓美國做粗重工夫,並在對方耳邊悄悄發施號令......(中略)......事實當然絕非如此。有別於法國在蘇伊士危機後努力自強......(中略)

英國政治雖靠美國,經濟還須靠歐洲,只是英國就此同樣顯得別扭。隨住西德經濟騰飛超越英國,在日本冒起前成為世界第三僅次美蘇,英國1973年終於......(中略)......但僅僅是出於害怕遭到歐陸國家孤立拋離,而不像德法......(中略)

「政治美國、經濟歐洲」雙支柱雖然基礎不太好,還是維持了英國半個世紀,然而脫歐卻把這炸得粉碎。史蒂芬斯感慨......(中略)......他不諱言,約翰遜的「全球英國」根本沒有意義,「就如(前首相)文翠珊說『脫歐意味脫歐』一樣毫無意義。」

英國若即若離的「光榮孤立」(Splendid isolation)外交傳統,向來不論意識形態只講現實政治;倫敦如今嘗試扛起西方世界對抗中國大旗,實質也只是借中國過橋,來為英國脫歐後的世界角色定位......(中略)......問題是,英國在21世紀還有本錢......(中略)......G7其他成員都對D10構想......(中略)

美國前國務卿艾奇遜(Dean Acheson)1962年形容,英國失去帝國又找不到角色,這句話今天......

