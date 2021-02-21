【人口危機】逾五成人贊成開放生育 學者籲盡快放開限制

「東北地區率先全面放開生育限制」話題近日引起公眾關注。國家衛健委發表聲明解釋，東北地區人口長期的減少，不是簡單放開生育政策就能解決的，全面放開生育政策限制的觀點需要全面深入的研究論證。另有研究指，逾五成受訪者支持全面開放生育政策，但當中「90後」支持率卻只有四成。

人口危機】中國東北率先全面開放生育？衛健委：可探索

據內媒報道，中山大學去年發表報告指，在14,358名受訪者中，支持全面放開生育政策的比例達52.93%；而反對者僅佔18.81%；近三分一的人對於應該放開計劃生育持中間態度。

然而，「90後」人群支持相關提議的比例較低，為40.91%。

研究另針對性地篩選了2,307個15至39歲的女性進行分析。結果顯示，只有45.38%的育齡女性支持全面放開生育政策。就城鄉差異而言，同齡城市女性比農村女性更傾向於政策放開。

【人口危機】東北超前老齡化 兩大因素難化解

中國人口學學會副會長陸傑華接受內媒訪問時指 ，東三省的人口持續出現負增長，轉向正增長難度大。以東北地區試點全面放開生育，能夠起到全國示範作用，然實際意義不大。而調整政策時可探討「放開三孩」，或「全面放開」。

陸傑華稱，目前育齡人群的隊列規模和比重均呈下降趨勢 ，全國範圍內生育政策的限制應該盡早放開 ，「2000年以後出生的育齡人口更少，一旦錯過眼前這批育齡人群的生育高峰，生育率想要恢復就更難了。」

責任編輯：黃良潤

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