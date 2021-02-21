【新冠病毒】世衛專家改口風 質疑「冷鏈輸入中國」可能性

▲ 前田健指，專家組普遍不認同中方「冷鏈輸入」的說法

世衛（WHO）專家組到武漢考察後，曾對北京提倡的說法表示讚同—不排除新冠病毒經冷鏈輸入。但離開中國後，部分專家正改變口風。成員之一的日本學者前田健向媒體表示，對於有關說法，專家組的主流意見是「可能性不太大」。他們曾打算追查當地野味買賣的情況，但未獲得相關人士的證調。

前田健是日本國立感染症研究所的獸醫科學部部長，他21日接受《共同社》專訪時表示，對於病毒是否從經由冷鏈從海外輸入中國，專家組的想法和中方有分歧，認為不是經冷鏈輸入，有必要盡早展開進一步調查。專家組曾表示希望掌握可能成為中間宿主的活體哺乳類動物交易情況，中國政府去年1月時也曾暗示非法野生動物交易是感染源。但專家組視察時，中方主張「調查結果顯示當時市場內沒有活的哺乳類」，但承認市場有過兔子和鼬獾的食用肉。

專家組方面認為應該市場內有野味，並拿出暗示可能有此類交易的信息進行追查，但未能獲得相關人士和商家的證言。他認為，既然中方否認，就很難掌握實際情況。他還提到，調查開始時沒有集齊必要的數據，時間很急，後來感覺中方沒有隱藏訊息的意圖，但「想要了解的情況還有很多，也留有課題」。

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責任編輯：陳建錫

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