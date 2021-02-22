解放軍英雄團長近照揭示傷勢 頭骨大面積缺損

中印衝突2020年流血衝突解放軍4名官兵犧牲，重傷獲救解放軍機步團團長，「衛國戍邊英雄」祁發寶近照曝光。祁發寶在中印衝突中成為印軍重點攻擊目標，頭部重傷，現時康復情況良好。英雄團長祁發寶更展示了一個頭骨模式，左額部位有大面積缺損，而祁發寶頭上相應位置的傷疤亦清晰可見。

內地電視台周日（21日）播出片段，顯示祁發寶朋友與甘肅武威市領導年初九（20日）看望他的情況，可見祁發寶身穿藍色襯衫與羊毛衣，笑著與朋友合影，精神不俗。報道稱，祁發寶去年負傷後經陸軍軍醫大學附屬醫院精心救治，春節前已經傷愈。

祁發寶向來自家鄉的慰問團介紹自己的受傷情況時，一隻手指著自己的頭，另一隻手上拿著一個3D打印的顱骨模型，可以看到，上面有較大面積的缺損。而祁發寶的頭部，依舊能看到清晰的傷痕。

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【中印衝突死亡人數】官方首披露 解放軍4官兵犧牲

祁發寶今年3月滿42歲，甘肅武威人，擁上校軍銜。祁發寶1997年參與解放軍，至今受過多次表彰，曾獲蘭州軍區戍邊先進個人，新疆軍區優秀基層主官等值，榮立二等功1次，三等功5次。

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2020年6月15日，印度軍隊在中印邊境加勒曼河谷大舉越線，解放軍邊防機械化步兵團團長祁發寶本著談判誠意，僅帶幾名官兵，前出交涉，同時組織官兵佔據有利地形，與數倍於己的印軍對峙。印軍然後用鋼管、棍棒、石塊發起攻擊，祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創。

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祁發寶被救出時，鮮血已流滿全面，左前額骨破裂，有一道十幾厘米長的口子。軍醫韓子偉憶述，眾人為祁發寶包紮傷口時，他一度扯掉頭上的繃帶，還想起身往前衝，那是他最後一絲力氣，隨後就暈倒。

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為了營救祁發寶，解放軍機械化步兵營營長陳紅軍、戰士陳祥榕、肖思遠與印軍戰鬥到底而犧牲。另一名戰士王焯冉渡河增援一線部隊時亦因為協助戰友，在激流中捐驅。

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死亡人數公開代表告一段落？印度也調整姿態

中央軍委決定，授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

印度軍隊在該次流血衝突中初時亦有3人陣亡，包括擔任現場指揮官的一名上校，其後有大量傷員在荒野度過一夜後失救至死。印度官方公佈，印軍在中印衝突中總共承受20死、76傷。

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責任編輯：連兆鋒