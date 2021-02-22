王毅為中美復談開出4條件 美棄科技與關稅戰（第三版）

國務委員兼外長王毅在一個中美關係論壇上致辭表示，過去幾年美方幾乎中斷了兩國各層級的對話，成為中美關係不斷惡化的重要原因之一，強調中方願隨時與美方進行開誠布公的溝通。整理王毅談話內容，王毅就中美關係重回正軌設定4大前提，包括一美國停止干涉港、疆、藏問題，二放棄對中國產品加徵不合理關稅，三和四則是放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁等。

（文末增加外交部發言人回應）

美國須停止干涉香港問題

王毅今日在「對話合作，管控分歧——推動中美關係重回正軌」藍廳論壇開幕式上致辭時說，過去幾年，中美關係脫離了正常軌道，陷入建交以來最為困難的局面。其根源在於美國前政府出於自身政治需要，對中國的走向和政策作出了嚴重誤判和歪曲解釋，借此出台的各種遏制打壓行徑，給兩國關係造成了難以估量的傷害。中美關係要撥亂反正，重回正軌，首先需要客觀準確地了解和認識中國。

對於中美關係如何才能回到正軌，王毅提出4方面，第一是不干涉彼此內政。他指出，中國無意挑戰或取代美國，希望美方停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆毀，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行，停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全。

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第二是加強對話。過去幾年美方幾乎中斷了兩國各層級的對話，成為中美關係不斷惡化的重要原因之一。中方進行對話的大門始終敞開，願隨時與美方進行開誠布公的溝通，開展解決問題的對話。

美國須放棄不合理關稅和科技戰

第三是重啟兩國互利合作。王毅表示，經貿合作是中美關係重要組成部分，中國樂見美在華企業獲得更大成功，將繼續採取有力措施改善中國營商環境，同時希望美方盡快調整政策，放棄對中國產品加征不合理關稅，放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁，放棄對中國科技進步進行無理打壓，為兩國合作提供必要條件。

最後，王毅提到要恢復中美各領域交流，希望美方盡快解除對中方教育、文化、新聞、僑務等團體在美活動的各種限制，解除對美國地方政府及各界對華交往的阻嚇，鼓勵和支持兩國恢復高校、研究機構、留學生等正常的人文交流項目。

值得注意是，美國總統拜登上任後，雖已跟中國國家主席習近平通話，但雙方關係未有顯著改善，仍在南海、台灣、人權等中方關切的領域角力。除王毅外，中共政治局委員楊潔篪、外長王毅、以及駐美大使崔天凱極罕有地在約24小時內輪流發聲，直接或間接向美方喊話，系統地為中美關係惡化溯源、重申中方紅綫、並提出恢復兩國溝通設定前提。外界關注，箇中是否暗藏政治訊號。（詳見：中國罕有24小時三度喊話拜登 暗藏政治訊號？）

另外，路透社周一報道說，美國總統拜登呼籲主要國家應對中國等對手。中國外交部發言人汪文斌周一在例行發布會回應表示，世界上多數國家及其人民都認同，中國的發展是機遇而非威脅。

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責任編輯：尹航

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