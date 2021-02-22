  • 21°C
香港時間 : 2021222日 (一) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅為中美復談開出4條件 美棄科技與關稅戰（第三版）

國情動向 19:35 2021/02/22

分享：

國務委員兼外長王毅在一個中美關係論壇上致辭表示，過去幾年美方幾乎中斷了兩國各層級的對話，成為中美關係不斷惡化的重要原因之一，強調中方願隨時與美方進行開誠布公的溝通。整理王毅談話內容，王毅就中美關係重回正軌設定4大前提，包括一美國停止干涉港、疆、藏問題，二放棄對中國產品加徵不合理關稅，三和四則是放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁等。

（文末增加外交部發言人回應）

美國須停止干涉香港問題

王毅今日在「對話合作，管控分歧——推動中美關係重回正軌」藍廳論壇開幕式上致辭時說，過去幾年，中美關係脫離了正常軌道，陷入建交以來最為困難的局面。其根源在於美國前政府出於自身政治需要，對中國的走向和政策作出了嚴重誤判和歪曲解釋，借此出台的各種遏制打壓行徑，給兩國關係造成了難以估量的傷害。中美關係要撥亂反正，重回正軌，首先需要客觀準確地了解和認識中國。

對於中美關係如何才能回到正軌，王毅提出4方面，第一是不干涉彼此內政。他指出，中國無意挑戰或取代美國，希望美方停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆毀，停止縱容甚至支持「台獨」分裂勢力的錯誤言行，停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全。

聯手遏中國成事？拜登約翰遜終成歡喜冤家

【G7】美官員：拜登將促盟友團結應對中國 但不尋求新冷戰

第二是加強對話。過去幾年美方幾乎中斷了兩國各層級的對話，成為中美關係不斷惡化的重要原因之一。中方進行對話的大門始終敞開，願隨時與美方進行開誠布公的溝通，開展解決問題的對話。

美國須放棄不合理關稅和科技戰

第三是重啟兩國互利合作。王毅表示，經貿合作是中美關係重要組成部分，中國樂見美在華企業獲得更大成功，將繼續採取有力措施改善中國營商環境，同時希望美方盡快調整政策，放棄對中國產品加征不合理關稅，放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁，放棄對中國科技進步進行無理打壓，為兩國合作提供必要條件。

最後，王毅提到要恢復中美各領域交流，希望美方盡快解除對中方教育、文化、新聞、僑務等團體在美活動的各種限制，解除對美國地方政府及各界對華交往的阻嚇，鼓勵和支持兩國恢復高校、研究機構、留學生等正常的人文交流項目。

值得注意是，美國總統拜登上任後，雖已跟中國國家主席習近平通話，但雙方關係未有顯著改善，仍在南海、台灣、人權等中方關切的領域角力。除王毅外，中共政治局委員楊潔篪、外長王毅、以及駐美大使崔天凱極罕有地在約24小時內輪流發聲，直接或間接向美方喊話，系統地為中美關係惡化溯源、重申中方紅綫、並提出恢復兩國溝通設定前提。外界關注，箇中是否暗藏政治訊號。（詳見：中國罕有24小時三度喊話拜登 暗藏政治訊號？

另外，路透社周一報道說，美國總統拜登呼籲主要國家應對中國等對手。中國外交部發言人汪文斌周一在例行發布會回應表示，世界上多數國家及其人民都認同，中國的發展是機遇而非威脅。

拜登說領先 美國智庫竟稱中國高鐵「落後」結果這樣

【中美關係】繼任駐美大使將肩負重任 看看人選有哪些

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

G7擬對中國採取集體行動 對抗「非市場導向」做法
2021/02/20
G7擬對中國採取集體行動 對抗「非市場導向」做法
【新冠病毒】世衛專家改口風 質疑「冷鏈輸入中國」可能性
今日
【新冠病毒】世衛專家改口風 質疑「冷鏈輸入中國」可能性
法國「與中國打發展模式之戰」 外長勒德里昂稱
今日
法國「與中國打發展模式之戰」 外長勒德里昂稱
地緣政治 外交 科技戰 軍事 軍事演習 軍備 貿易戰 政治 內政 王毅

下一篇文章

解放軍「力量倍增器」量產　成角力「第一島鏈」神器（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
世衛專家批《紐時》可恥：斷章取義報疫源調查
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
中美暗戰歐羅巴 誰叫歐盟搞砸疫苗？
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
拜登周五與G7謀圍堵中國 聯盟制華被潑冷水
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
中國質子加速器創世界紀錄 拓清潔能源神器（組圖）
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
世衛專家曝光新發現 新冠肺炎12/2019已在武漢廣泛傳播
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰
拜登四大聯盟圍堵難收效？只能減慢中國登巔峰