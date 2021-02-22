中印軍隊班公湖完成撤軍　聯合聲明釋緩和訊號

中印兩軍在周六舉行軍長級會談，並於本日（22日）發聯合聲明稿，積極評價班公湖一帶兩軍脫離接觸是「 重要進展」。

解放軍與印軍本月20日（六）舉行第十輪軍長級會談，評估雙方在班公湖兵力後撤的情況。中國國防部今早於官網發布「 中印第十輪軍長級會談聯合新聞稿」， 表示兩國軍隊已完成從喜馬拉雅山西側的班公湖爭議地區撤離，為在其他衝突地點脫離接觸作好準備。

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▲ 印軍早前向媒體公布照片，顯示中方軍車駛離。

較早前，兩軍開始撤離軍隊、坦克與火砲。據印媒報道，印軍早前向媒體公布照片，顯示中方士兵正拆卸臨時建築，使用掘泥車把地外貌還原。多批士兵提著物資，連同輕型軍車駕駛離開。

中印兩軍的聯合新聞稿稱，「雙方對前期班公湖地區一線兵力實現脫離接觸給予積極評價，認為這是一個重要進展，為解決中印邊界西段實控線地區其他問題提供了基礎。」

據路透社引述相關官員指，兩國軍隊在其他邊境爭議地點仍十分接近，包括溫泉地區(Hot Springs)、高格拉地區(Gogra Post)以及德普桑地區(Depsang)。

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新聞稿又稱，雙方就西段實控線地區其他問題坦誠深入交換意見；雙方同意遵照兩國領導人重要共識，繼續保持溝通對話，穩控現地局勢，穩步有序達成雙方都可接受的解決方案，共同維護邊境地區和平與安寧。

自去年4月以來，中印兩國數千名軍人在包括班公湖地區在內的兩國實際控制線發生對峙。中國官方早前證實，有四名解放軍官兵在去年的衝突中陣亡。

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責任編輯：黃良潤

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