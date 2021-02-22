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英外相籲聯合國赴疆調查 趙立堅曾說三遍否定人權指控

國情動向 11:33 2021/02/22

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英國外相藍韜文（Dominic Raab）呼籲聯合國派員到新疆，調查當地人權狀況。中方對此類指控多次作出回應，外長王毅今日在一場論壇上表示，中國將生存權、發展權作為首要的基本人權，新疆是中國人權進步的典範。稍早前，外交部發言人趙立堅還連說3次「中國沒有種族滅絕」。

英國籲進行緊急和不受限調查

據路透社報道，藍韜文的辦公室表示，藍韜文今日稍後會在聯合國人權事務委員會上發言，將會譴責中國和俄羅斯的人權狀況，要求聯合國人權事務高級專員辦事處，或其他獨立的調查人員到新疆，進行緊急和不受限制的調查。

報道指出，藍韜文將參考關於新疆實施虐待的報告，包括酷刑，強迫勞動和強迫婦女​​絕育。他的辦公室表示，「它們（虐待行為）正在以工業規模發生」。

對於人權指控，中方多次作出回應。王毅今日在一場論壇上稱，中國是始終保護並促進人權發展的國家。中國奉行以人民為中心的理念，將生存權、發展權作為首要的基本人權，努力促進經濟、社會、文化權利和公民政治權利全面協調發展。中國消滅了絕對貧困，新疆、西藏等少數民族聚居地區更是中國人權進步的典範。

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趙立堅：BNO把大批港人變英國二等「公民」

此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）還稱中國政府對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」。趙立堅對此回應稱：「重要的事情說3遍：中國沒有種族滅絕，中國沒有種族滅絕，中國沒有種族滅絕，句號。」

趙立堅表示，希望拜登政府有關人士正視新疆穩定發展的事實，傾聽新疆2,500萬各族人民和14億中國人民的呼聲。他強調，中國堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，必將繼續堅定維護中國主權、安全和發展利益。

責任編輯：尹航

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