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紫光再爆債務違約 花旗入稟法院追討2億美元債本息

經濟脈搏 11:43 2021/02/22

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中芯國際（00981）大股東、半導體企業紫光集的債務違約持續，內媒報道，花旗銀行本月初以「確保債權人權益」為由入稟法院，要求光集團、紫光芯盛償還2億美元債的本金與利息。此前，紫光芯盛再宣布無力償還今年到期的10.72億美元債的本息，再2023年、2028年到期的2筆債務，後續也無法支付利息。

紫光集團於去年10月底宣布不贖回「15 紫光PPN006」永續債，財務狀況傳出不樂觀。不久後，其又宣布無力償還10億元人民幣貸款，以及贖回13億元人民幣債券，構成實質債務違約。內媒指，目前紫光集團的債務違約金額正持續累積，短期仍不見趨緩跡象，由於遲遲等不到官方伸出援手，估計紫光集團走上北大方正集團後路的可能性愈來愈高，後者與紫光集團同為校企起家，且曾是全國的第一大校企，2019年底爆發債務違約，直至於去年2月進入重整。

報道又指，若紫光集團步入重整，集團參股公司的融資能力勢必受到影響，進行中的投資項目也可能因此延宕；紫光集團持股比例愈高的廠商，所受影響將越為顯著，例如新華三集團51% 股份由紫光集團所有，其在終端電子銷售、伺服器業務與自主芯片研發上或遭遇逆風。

另外，集成電路設計商紫光展銳約有38%股份由紫光集團持有，紫光集團重整將影響其融資、投資能力，但大基金與地方基金公司亦是紫光展銳的主要股東，加上紫光展銳已被中央視為半導體指標企業，影響時間預料相對短暫。

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責任編輯：陳建錫

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