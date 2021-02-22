中國公布「 獵狐」新戰績：追贓數十億人民幣

中共中央紀委國家監委去年開展「 追逃追贓專項行動」 ，追緝在外經濟犯及追回犯贓款，一度惹起中美外交風波。中國官方周一對外公布成果，指受新型冠狀病毒 （COVID-19 ）疫情影響，全球各國邊境幾近封鎖的情況下，「 獵狐」仍取得進展，並稱去年行動拘捕了逾千外逃經濟犯，並追贓數十億元（人民幣，下同）。

新華社引述中央纪委国家监委的資料報道，指去年發動的「天網2020」行動，共追回外逃人員1421人，其中「紅通人員」28人，監察對象314人，並追回贓款29.5億元。雖受疫情等不利因素嚴重影響，追回外逃人員總數仍創2014年中央追逃辦成立以來第二好成績，僅次於2019年；追贓數額與2014年以來的平均值基本持平。

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報道指，「天網2020」重點在追贓款，其次是追緝人犯。報道引述數據稱，2020年國家監委對外提出引渡和刑事司法協助請求6項、執法合作請求32項，受理外方提出的刑事司法協助請求10項、執法合作請求15項。

而追緝重點國家包括塞浦路斯、新加坡、澳洲等國。 國家監委與有關部門，分別向塞浦路斯、新加坡、澳大利亞等國提出刑事司法協助請求，推動外方承認和執行中國法院的沒收裁定。

另台媒報道，塞浦路斯一度發行「黃金照護」，其中申請最多的是中國人。事件曝光後，中國將其列為追緝經濟犯最重要的國家。

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報道引述國家監委稱，此類「違法所得沒收程序」釋放「有逃必追、一追到底」的信號，震懾心存避罪幻想的外逃人員。

然而，中國執法部門的「獵狐」行動曾引起外交風波，相關中方人員曾遭指控從事非法活動並被拘捕。去年10月28日，美國司法部以及聯邦調查局（FBI）舉辦聯合新聞會，指控8人密謀代表中共政府在美參加「威脅、騷擾、監視和恐嚇中國公民返回中國的國際運動」。其中五人當日在美國境內被捕，另外三人相信已經逃至美國境外。

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責任編輯：黃良潤

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