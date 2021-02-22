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胡錫進讚邊境駐軍：如果祖國需要 男人就該像他們這樣去死

國情動向 12:53 2021/02/22

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胡錫進讚解放軍為國捐軀的精神

4名解放軍士兵在中印衝突中陣亡，官媒《環球時報》總編輯胡錫進連日在微博發文讚揚邊境士兵的付出，並轉一段解放軍士兵怒斥印軍的短片表示：「我覺得，如果祖國需要，男人就該像他們這樣去活，這樣去死。」胡錫進又因此與網民爆發罵戰，他批評質疑他那段話的網民是勢利小人，連太監都不如。

向那4位英勇獻身的邊防軍人和那位堅強大無畏的團長致以男人的敬意。」胡錫進表示，因為有駐邊境解放軍，國家才成為了保護人民個人利益遙遠而真實的屏障。他指，軍生的生命有一部分是屬於國家的，到了為國捐軀時，需要像與親人說一聲普通的再見一樣坦然，置生死於度外。

此外，他又呼籲民眾要尊重解放軍，「一旦國家有事，邊境告急，我們一定會發現，我們平時給予軍人的尊敬和關照不是太多了，而是做得不夠」。

【中印衝突】被指詆毀陣亡解放軍 擁百萬粉絲微博用戶被拘

與網民隔空對罵，斥對方連太監都不如

有關說法在內地網上遭到部分人的質疑，一名網民表示：「胡錫進老師說得激情四射、鬥志昂揚，我堅持支持胡錫進老師的倡議，也表個態，如果是胡錫進兒子從國外畢業後上戰場，我捐三個月工資！」該網民又把長期批評美國的內地學者金燦榮、陳平、張維為等人一併「拉下水」嘲諷。

胡錫進隨即轉發文章，並怒斥對方：「你也配這樣說老胡？老胡從軍11年，做記者後親歷兩場戰爭，聽到過子彈在耳邊呼嘯而過的啾啾聲。你這個血性連太監都不如、卻想證明自己還挺高尚的勢利小人！」該網民的微博帳號不久後疑似遭到封鎖，無法搜尋；一些自媒體轉載兩人對罵的報道，也已經看不到。

【中美角力】胡錫進為稀土戰輿論降溫 同時這樣警告拜登

胡錫進批加拿大「刷新無恥定義」 回應58國聲明 

責任編輯：陳建錫

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