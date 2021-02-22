世衛專家因一新發現 籲查華南海鮮市場供應鏈

世界衛生組織（WHO）溯源專家組將於下星期公布在中國武漢的溯源調查初步報告。多間傳媒披露專家組或有新證據，顯示在發現首個確診病例前，新型冠狀病毒（COVID-19）可能已在中國傳播，且華南海鮮批發市場與最初的確診病例沒有聯繫。據報專家組因此建議中方立即調查華南海鮮批發市場供應鏈。

早前有報道指，上月中國科學家向世衛專家介紹2019年12月在武漢及附近地區的174宗新冠肺炎個案，其中100宗經實驗室測試證實確診、74宗透過臨床診斷病人的病徵而確診。領導專家組的安巴雷克（Peter Ben Embarek） 指，這些有機會病情嚴重、在初期由中國醫生發現的大量個案，或意味着在2019年12月武漢已有逾1,000人受感染。

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華爾街日報披露，世衛專家發現了新冠病毒早於12月出現首個病例前，已在中國傳播的新證據。世衛研究人員認為，中國當局找出了2019年12月起在武漢地區出現的174例確診病例，「 足以說明輕度、無症狀或其他未被發現的病例數要比之前認為的多很多。」

報道又指，根據專家組在華收集到的資料顯示，這174個武漢出現的最初病例中，許多例與最初被認為是疫情源頭的華南海鮮市場沒有已知的聯繫。調查人員稱，在檢查2019年12月的13個病毒基因序列時，中國政府發現與這個市場有關的病例存在相似的基因序列，但與該市場無關聯病例的基因序列略有不同。

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另據本地傳媒引述美國有線新聞網絡（CNN）指，一名專家組成員亦稱， 首個病例的患者是一名40多歲的辦公室職員，於2019年12月8日受感染。該患者與妻兒同住，最大嗜好是上網。他前年12月8日發病並確診，期間無外遊紀錄或接觸史，亦沒有參與過人多的體育活動。

報道指，患者向專家組表示，其父母曾到武漢一間售賣野味的街市，但這個街市不是被疑為疫情源頭的華南海鮮批發市場，患者本身與該市場亦無聯繫。

專家組不排除患者父母到過的濕貨街市，可能有出售受病毒感染的動物或受污染農產品。專家組據報因此建議中方立即調查華南海鮮批發市場供應鏈，包括分布在雲南、廣西等地、向批發市場供貨的農場及養殖場，以及為農場工作人員及親屬進行病毒檢測 。

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責任編輯：黃良潤

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