德州停電凸顯美制度不及中國？中紀委這樣評

▲ 【德州停電】中紀委發文評美災情：中國電力源源不斷

美國總統拜登（Joe Biden）剛談中美競爭時，美國基建投入落後對手之際，美國德州雪災下大停電。中共中央紀委國家監委官網發文評論事件，指德州災情反映美國貧富不均、基礎設施建設落後，提醒美國應該將精力放在解決自身問題，而不是「攻訐他國」上，並揶揄美方說：中國電力源源不絕，民眾生活幸福安寧。

中央紀委國家監委官網發佈一篇題為《美國大停電上演雙城記》的評論，指德州富裕地區與低收入居住地區電力供應不均，電費趁機飆高。

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德州科羅拉多市市長鮑伊德（Tim Boyd）近日疑因發布含有「只有強者才能生存，弱者將滅亡」等內容的貼文，惹火群眾後辭職下台一事，中紀委亦對此關注。

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文中直指，德州大停電就像一面鏡子，暴露美國貧富不均、基礎設施建設落後等問題，抨擊美國不少政客動輒把平等、公平掛在嘴邊，宣揚美國制度優越性。

文章提及，這次大停電再次顯現美國制度存在矛盾，內在治理有問題，提醒美國應該把精力聚焦在解決自身問題，而不是攻訐他國上。

文中還寫道，「春節期間，中國國家電網運行平穩，全國日均發電量比去年春節增長，為經濟社會發展和群眾安寧幸福生活提供穩定的、源源不斷的電力支撐」。

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【中紀委國家監委網站全文：美國大停電上演雙城記】

近日，美國遭遇極寒天氣侵襲，暴風雪導致得州電網癱瘓，數百萬居民家中長時間停電。得州首府奧斯汀因此上演了一出「雙城記」：市中心的富裕社區燈火輝煌，鄰近的低收入社區卻一片漆黑。

近日，美國遭遇極寒天氣，目前已造成至少33人死亡。尤其是被稱爲美國能源心臟地帶的得克薩斯州情況惡劣，數百萬用戶斷電，生活受到嚴重影響。不少家庭擠在沒有暖氣的車子或是房屋內，有的居民被迫燒柴取暖，卻依然無法阻擋寒冷。有居民在社交媒體抱怨，「我們蓋上了所有能在屋裏面找到的毯子和枕頭……政府在幹什麽呢？」

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耐人尋味的是，得州首府奧斯汀市中心和西側許多較富裕社區從未斷電，而住著低收入居民和有色人種的東部社區卻連續數天沒有通電。與此同時，得州電網的批發電價飙升，實時批發市場價格已攀升至每兆瓦1.1萬美元，而平時不到100美元。面對居民的責難和抱怨，得州科羅拉多市市長蒂姆·博伊德卻在社交媒體上說，「政府不欠你們的」，「不要再哭兮兮地尋求施舍了」，「只有強者才能生存，弱者才會死亡」……這番言論引發強烈批評，博伊德隨後辭職。

爲什麽停電問題如此嚴重？有分析指出，目前美國沒有一張真正意義上的國家級電網，大部分線路、變電站都屬於私營公司，成百上千家電網運營商各佔山頭，缺乏統一調度，難以應對突發情況。電網基礎設施老化問題突出，據不完全統計，美國70%的輸電線路和電力變壓器運行年限超過25年，很多設備都處在運行極限，隨時可能崩潰，而因爲缺乏利益動機，企業不願意投入資源升級改造。

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這次大停電就像一面鏡子，暴露出美國制度體系的缺陷，照映出美國長期存在的貧富分化、弱勢群體權益保障不力、基礎設施建設滯後等問題。美國不少政客動辄把「平等」、「公平」掛在嘴邊，並以此宣揚其制度優越性，這次大停電再次提醒他們：美國制度的深層次矛盾無法掩蓋，內在的治理短板難以彌補，美國應該把更多精力聚焦在解決自身問題而不是攻訐他國上。

春節期間，中國國家電網運行平穩，來自國家電力調度控制中心的數據顯示，2月11日至16日，全國日均發電量153.38億千瓦時，比去年春節增長1.73%，爲經濟社會發展和群衆安寧幸福生活提供穩定的、源源不斷的電力支撐。

責任編輯：鄧國強

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