解放軍「力量倍增器」量產　成角力「第一島鏈」神器（組圖）

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拜登新生代智囊「只知中國新一面」 美國恐難再體諒
有中國空軍「力量倍增器」之稱的運-20空中加油機，被衛星拍到在陝西一個機場中出現多架。美媒分析指，這意味著該型加油機已開始投入量產，將解決中國空軍空中加油能力不足的問題，讓戰機有更長的滯空作戰時間，擴大中國在周邊空域的影響力。但由於依賴俄羅斯提供的引擎，量產規模仍受到限制。
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美國《防務新聞》報道，該張照片攝於陝西閻良軍用機場，該機場是西安飛機公司的生產和測試基地所在。機場上除了停放4架加裝翼下加油裝置的加油型運-20以外，還有16架基本型號的運-20運輸機。運-20空中加油機可能擁有3個加油裝置，與俄羅斯的IL-78類似，具有3個軟管加油點。
中國擁有龐大的戰鬥機隊，但加油機隊的規模相對較小，轟油-6現役數量為21架，此外還有3架俄製的IL-78。現有加油機大都集中在中部戰區航空兵師某團，戰時再集中配屬到作戰方向。美軍的加油機數量為472架，包括大型加油機439架，配置則下放到各個聯隊，戰時配屬到戰區。
分析稱，中共空軍機隊以俄製側衛系列（Flanker）戰機為主，其內置油箱可滿足防衛需求，但在第一島鏈內外作戰需求提升之下，仍賴大量的空中加油機滿足作戰需要。
責任編輯：陳建錫
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